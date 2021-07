28 lugares del mundo que vale la pena arriesgarse a conocer

Antes de decidir un destino para irse de vacaciones siempre es bueno pensar los pros y las contras que tiene cada lugar, como también, si se ajusta a las expectativas que tenemos para pasar nuestros días de descanso. Y aunque siempre es necesario evaluar las posibilidades económicas que tenemos, hay otros puntos que no pueden dejarse pasar si realmente queremos tener unas vacaciones inolvidables.

Lejos de los grandes lugares turísticos como las majestuosas e históricas capitales de Europa o las siempre modernas y cosmopolitas ciudades estadounidenses, existe otro tipo de turismo, uno más arriesgado y complicado, pero también más exótico y original, que puede hacer que valga la pena pensarlo como destino para nuestras próximas vacaciones.

Guerras, montañas imposibles de escalar, islas remotas, zonas radioactivas, miles de visados son algunos de los obstáculos que tendrás que superar para conocer algunos de los lugares más hermosos de todo el mundo.

1. Chernobyl (Ucrania)

La ciudad alrededor de Chernobyl sigue inhabitada (Fuente: Getty Images)

35 años después del accidente nuclear, la zona alrededor de la central nuclear sigue siendo inhabitable, debido a la aún vigente radiación que invade los alrededores, sin embargo, no es imposible que puedas visitar esta ciudad que quedó en la historia, aunque claro, hacerlo no es nada fácil.

Para poder llegar a Pripyat, la ciudad donde vivían los operarios de la planta y quedó completamente deshabitada tras el accidente, es necesario tomar un vuelo con destino a Kiev, ya que es la ciudad más cercana a la central nuclear. Luego deberás conseguir un tour con un guía que te acompañe en todo momento, y firmar un consentimiento dónde se desliga a las empresas de cualquier problema de salud que la visita a Chernobyl pueda traer aparejada. Antes de salir, cada uno de los visitantes deberá pasar por un detector de radiación para verificar que ningún turista esté intoxicado.

2. Palmira, la “novia del desierto” (Siria)

Palmira esconde una gran historia, pero los conflictos lentamente la hacen desaparecer (Fuente: Getty Images)

A pesar de su gran belleza arqueológica y sus paisajes excepcionales, Siria es considerado por muchos de los expertos como el lugar más peligroso del mundo debido a la violenta guerra que se inició en 2011 y aún parece estar lejos de terminar. Tan crítica es la situación del país desde el inicio del conflicto bélico, más de 5 millones y medio de sirios escaparon de allí.

Claro que, si estás dispuesto a correr el riesgo, no podés perderte la maravillosa Palmira, la ciudad cubierta de ruinas declarada por la UNESCO como patrimonio histórico de la humanidad. Por desgracia, algunas de las joyas arquitectónicas más importantes del lugar (entre ellas el reconocido Teatro Romano de Palmira) se vieron destruidas por el bombardeo que ISIS realizó en la ciudad en el 2017, sin embargo, su belleza y su valor histórico la siguen poniendo como un lugar al que vale la pena arriesgarse para conocerlo.

3. Islas Kerguelen (Francia)

Para conocer este paraíso deberás soportar un largo viaje por agua (Fuente: Wikipedia)

Ubicado en el océano Índico meridional, y solo 2.000 kilómetros de la Antártida, se encuentran las Islas Kerguelen, un archipiélago que pertenece a Francia. Pero lo que estas islas tienen de bellas lo tienen de inhóspitas, ya que su población no llega ni a los 100 habitantes.

La única manera de llegar es por barco, por lo que para hacerlo deberás soportar una travesía de seis días saliendo previamente desde Madagascar. ¿Un dato más? El navío que lleva los suministros a la isla hace ese viaje cada tres meses. Si logras soportar este difícil camino la isla te lo recompensará con hermosos paisajes, una flora única y una gran cantidad de pingüinos, focas y lobos marinos listos para recibirte.

4. Monte Everest (China y Nepal)

Su pico es el más alto de todo el planeta (Fuente: Getty Images)

El desafío definitivo para cualquier alpinista que se precie como tal es, sin dudas, el Monte Everest. La razón es que su pico es el más alto de todo el planeta, con una altitud de 8.849 metros a nivel del mar. Ubicado entre China y Nepal, esta maravilla paisajística suma entre sus retos un clima extremo, que en sus días más fríos puede alcanzar los -70 °C.

Sin embargo, el escabroso relieve y el aterrador clima no son los únicos obstáculos para visitar esta maravilla de la naturaleza, para poder escalarlo se debe comprar un permiso de más de 11 mil dólares, además del equipo necesario, y hasta contar con oxígeno embotellado. Esta suma puede subir hasta alcanzar los 100 mil dólares, ¿eso es todo? Si, aunque no debes olvidarte de que para poder hacer toda la travesía necesitas dedicarle, al menos, dos meses de tu vida.

5. Corea del Norte

Por sus política restrictiva, Corea del Norte se convirtió en un misterio para gran parte del mundo (Fuente: Getty Images)

Corea del Norte es un lugar tan bello como misterioso, y desde hace años, se convirtió en uno de los secretos mejores guardados de todo el mundo. Primero y principal una advertencia, si logras entrar al país deberás ser escoltado todo el tiempo por un guía, y muchas zonas están directamente prohibidas para los extranjeros.

Pekín o Shenyang son las únicas ciudades chinas con vuelo directo a Corea del Norte, sino tenés que viajar a Rusia, más precisamente al aeropuerto de Vladivostok. Para ingresar al país se necesita tener un pasaje de ida y vuelta y un visado especial. Además, no se admiten tarjetas de crédito, por lo que el efectivo es clave para poder manejarse en este misterioso país. A cambio de todo este esfuerzo, podrás visitar un lugar que muy pocos turistas han podido disfrutar desde el final de la segunda guerra mundial.

6. Muchu Chhish (Pakistan)

Aún nadie logró alcanzar el pico de esta infranqueable montaña (Fuente: Getty Images)

Si antes decíamos que escalar el Monte Everest era algo solo para unos escasos elegidos, lograr llegar a la cima de Muchu Chhish, la montaña de 7.452 metros de altitud ubicada en Pakistán y que forma parte de la cordillera del Karakórum, es algo literalmente imposible.

Es que, a diferencia de otros de los grandes picos más altos del mundo, nadie ha podido alcanzar la cima de esta montaña. Según se calcula, uno de cada cinco personas que intentan escalar Muchu Chhish mueren en la travesía. Los que más cerca estuvieron de lograron fueron un grupo de español en 1999, el cual alcanzó los 6650 metros de altura.

7. Islas Feroe

La joya oculta de Europa tiene alguno de los paisajes más impresionantes de toda Europa (Fuente: Wikipedia)

La ubicación de este archipiélago hace que este sea uno de los territorios más alejados de toda Europa, sin embargo, esto no tiene que hacerte dudar a la hora de poner a las Islas Feroe en tu lista de destinos obligados. Sus imperdibles paisajes, y su terreno pensado para practicar el senderismo son la excusa perfecta para tener unas vacaciones más relajadas.

Llegar a las islas no es el problema (Si y sólo si viajas en avión, claro) las complicaciones recién aparecen cuando uno quiere moverse por todos los rincones del archipiélago, donde tendrás que valerte del uso de ferrys, túneles submarinos, bicicletas, auto y hasta un helicóptero para poder conocer cada rincón de este paradisíaco lugar. Una última advertencia: cuando manejes prestá atención a las ovejas que se cruzan sin avisar por el camino.

8. Alert (Canadá)

Las increíbles luces de la aurora boreal es uno de los espectáculos más hermosos de Alert (Fuente: Wikipedia)

Dentro del territorio de Nunavut está Alert, conocida por ser el asentamiento humano permanentemente habitado más septentrional de la Tierra. De antemano te avisamos que hospedarte en este lugar es casi imposible (porque es una zona militarizada), sin embargo, nada te impide pasar unas horas como turista.

Dentro de las muchas bellezas que este paraíso blanco tiene para ofrecer, la más destacable es su dualidad entre los meses más calurosos, donde se puede disfrutar de la particular escena de ver el sol en plena medianoche, y los meses más fríos, donde se disfruta de las increíbles luces de la aurora boreal, un espectáculo que toda persona debería ver al menos una vez antes de morir.

9. Kiribati

Solo los más osados se animan a ir a Kiribati (Fuente: Wikipedia)

En medio del océano Pacífico, y conformado por 33 atolones de coral, podemos encontrar el particular territorio de Kiribati, un lugar donde solo las personas más determinadas pueden llegar. Alerta de spoiler, si tenés miedo a las alturas este no es el lugar de tus sueños, ya que para llegar a este archipiélago deberás tomarte un avión desde las islas de Fiyi, y desde ahí ir pasándote entre “avionetas” para poder llegar al destino.

Otro punto que le agrega complejidad a Kiribati, es que debido al cambio climático, que provocó la subida de las aguas del mar, se teme que parte de sus islas podría desaparecer en el océano. Un dato imperdible: es el lugar ideal para celebrar el año nuevo, ya que es la primera zona poblada del planeta en arrancar el año.

10. La reserva de Havasupai

Las cascadas de Havasupai son una verdadera joya oculta en Colorado (Fuente TripAdvisor)

A veces para encontrar un diamante hay que pasar antes por mucho carbón, algo parecido pasa si querés visitar Havasupai. Ubicado en Arizona, esta reserva permanece “escondida” del gran público turístico gracias al atractivo del Gran Cañón, pero este lugar no merece ser opacado, porque posee una belleza peculiar y única.

Repleta de varias piscinas naturales de un impactante color turquesa, y con una gran cantidad de saltos de agua, esta zona protegida por los habitantes originarios es el lugar ideal para hacer un turismo más alternativo, pero no por eso menos relajante. Claro que antes deberás llegar a caballo o en mula, desde la carretera más cercana, ya que es la única forma de acceso al lugar y le da también un toque distintivo a esta visita.

11. Monte Sidley (Antártida)

Solo dos expediciones lograron alcanzar el pico de esta misteriosa montaña (Fuente: Getty Images)

Siendo el más alto de la Antártida, el Monte Sidley tiene el particular honor de ser una de las siete cumbres volcánicas que cuenta el lugar. Ubicada en la remota región de Mary Birdland, este accidente geográfico se encuentra nada menos que a 4.200 metros sobre el nivel del mar.

Lo remoto de su ubicación, y las dificultades que surgen al visitarlo lo convirtieron en un lugar desconocido hasta para incluso los más expertos del alpinismo. Tal es la complejidad que presenta, que en toda la historia registra solo dos expediciones que lograron alcanzar el pico.

12. Taktsang (Bután)

Conocer Taktsang hace valer la pena cualquier esfuerzo (Fuente: Getty Images)

Entrar a Bután ya es toda una proeza, no sólo por la poca cantidad de visados emitidos al año, sino también porque una vez en el territorio siempre deberás ir acompañado por un guía. Sin embargo, esa no parece ser suficiente excusa para no conocer el espectacular monasterio también conocido como “El nido del tigre”.

Ubicado a 3.000 metros sobre el mar, a la que solo se puede acceder atravesando una escalada de 900 metros de distancia, Taktsang Palpuhug es, sin lugar a dudas, uno de los lugares más sagrados en toda la tierra. Si esto no es suficiente como atractivo, un dato más te convencerá: este monasterio es también uno de los puntos panorámicos más interesantes para disfrutar del Himalaya.

13. El Mirador (Guatemala)

En el Mirador están algunas de las joyas más impresionantes de la cultura maya (Fuente: TripAdvisor)

En medio de una espesa selva en el Petén se encuentra una de las ruinas mayas más increíbles y misteriosas que se han encontrado hasta ahora. Sin embargo, por la densidad de la vegetación y lo peligroso del terreno, solo es posible visitarla volando, más precisamente, en helicóptero.

Si logras llegar podrás disfrutar de varias de las ruinas mayas más cuidadas de la actualidad, entre la que se destaca La Danta, una inmensa pirámide considerada como la más grande de América, e incluso más alta que la mismísima pirámide egipcia de Keops.

14. Afganistán

La guerra logró que mucha gente desistiera de visitar Afganistán (Fuente: Getty Images)

Si antes hablamos de Siria, ahora tenemos que hablar de un sitio que ha vivido una suerte similar, Afganistán. Con un valor arqueológico impresionante (a pesar de las grandes obras de arte destrozadas por los talibanes), Afganistán viene sufriendo desde hace años las consecuencias de ser partícipe de una gran cantidad de conflictos bélicos, tanto internos como externos.

El resultado de pagar el precio de estas complicaciones es la posibilidad de conocer una cultura sin igual, producto de los aportes de cada una de las civilizaciones que pasaron por el país gracias a erigirse en su pasado, como cruce de caminos de varias de las rutas comerciales más importantes de la época.

15. Las islas Skellig

La aparición de la isla en las películas de Star Wars hizo que se volviera un destino mucho más popular (Fuente: Getty Images)

Si sos fanático de Star Wars este es el punto que si o si no te podés perder al elegir destinos para vacacionar. Estas dos islas de Irlanda, bautizadas como Little Skellig y Great Skellig, se convirtieron en la isla donde Luke Skywalker y Rey se vieron las caras por primera vez en la última saga de películas.

Poder llegar ahí es una verdadera travesía que te obliga a someterse a un agitado viaje en barco, pero esto no termina acá; para conocer el antiguo monasterio que está allí edificado, declarado como Patrimonio Histórico de la UNESCO, tendrás que subir más de 600 peldaños resbaladizos. Pero, sin dudas, el destino lo vale.

16. Choquequirao (Perú)

Choquequirao es para muchos uno de los destinos que hay que ir para apreciar la historia inca (Fuente: TripAdvisor)

Dicen que para conocer la grandeza de la gran civilización Inca no hay lugar mejor que Machu Picchu, claro que esto lo declaran las personas que no conocen Choquequirao. Pero para ser uno de los afortunados que conocen esta maravillosa ciudad en ruinas, deberás atravesar la extenuante odisea de cuatro días consecutivos de trekking.

Allí te meterás en un viaje al pasado para ver cómo vivían los incas, gracias a los grandes descubrimientos arquitectónicos que se hicieron. Hasta ahora solo se ha excavado el 30% del material que se cree aparecerá en el lugar, por lo que es mejor apurarse para conocerlo ya que se cree que pronto tendrá restricciones bastantes más estrictas.

17. K2

El K2 es otro de los grandes picos del Himalaya que hace temblar a los alpinista más expertos (Fuente: Getty Images)

Más arriba nombramos al Himalaya, y por eso, no podíamos dejar de poner en esta lista al K2. Al igual que el Muchu Chhis, esta montaña también pertenece a Pakistán, más precisamente se encuentra inmersa en la cordillera de Karakórum. Sin embargo, a diferencia de su hermana rocosa, más de 300 personas lograron alcanzar el pico.

Su apariencia de pirámide, y su terreno empinado en hielo y roca, la convierte en la protagonista ideal para una bella postal fotográfica. También, el agua proveniente del derretimiento de sus glaciares suele alimentar a las plantaciones de los valles del lugar y servir para hidratar a los habitantes de la zona.

18. Tristán de Acuña

Ningún avión puede bajar en Tristán de Acuña, haciendo que el mar sea su única conexión con el mundo (Fuente: Getty Images)

Llegar a estas islas es verdaderamente un desafío, sólo destinado a las personas con más tenacidad del mundo. Estas islas ubicadas en el Atlántico Sur tienen un terreno que hace imposible que cualquier avión pueda aterrizar. La única opción disponible para llegar a destino es en barco.

Sin embargo, el camino no es tan fácil y solo hay dos opciones que pasen por la isla; los cruceros argentinos que viajan la Antártida, o el Agulhas, un barco proveniente de Ciudad del Cabo. La duración de este viaje puede variar de siete a casi 20 días, el clima y el agua serán los factores que decidan esta cuestión.

19. Annapurna

No existe montaña más mortal que Annapurna (Fuente: Getty Images)

También ubicada en el Himalaya, esta montaña de más de 8.000 metros de altitud es considerada como la más mortal de todas. Tanto es así, que el 38% de las personas que intentan escalar hasta el pico mueren, es decir 1 de cada tres alpinistas que hacen el intento fracasan.

En la zona de los cuatro picos que tiene esta montaña se encuentra el Parque Nacional más importante de Nepal, y es considerado como uno de los lugares imperdibles para hacer senderismo en todo el mundo.

20. Cape York (Australia)

La cultura de Cape York es única en todo el mundo, como así también sus hermosos paisajes (Fuente: Getty Images)

Ser el punto más al norte de la Australia continental no es la única complejidad que tiene Cape York para los que deseen visitarla. A tal punto que sus carreteras, en las que, si o si necesitarás un vehículo todoterreno, podrán ser usadas sólo en la temporada seca del año (y a veces ni siquiera ahí).

A cambio de este esfuerzo, disfrutarás de algunas de las selvas tropicales más maravillosas del globo, playas vírgenes libres de turistas y de una comunidad autóctona que te mostrará una cultura totalmente diferente a la que estás acostumbrado. Aunque claro, siempre tenés que tener cuidado de no toparte con algún animal salvaje, pero la experiencia lo vale.

21. Nauru

Nauru es un paraíso en peligro por la contaminación y la explotación de recursos (Fuente: Getty Images)

Esta pequeña isla de Micronesia es considerada como el tercer estado soberano más pequeño del mundo. Sus apenas 10.000 habitantes dan cuenta de esto y lo convierten en un peculiar lugar para descubrir. Para poder conocerlo debes encontrar alguno de los escasos vuelos que lo tienen como destino.

Lo más atractivo del lugar es el precioso arrecife que queda expuesto cuando la marea baja al oeste del Océano Pacífico. Sin embargo, por desgracia, este paraíso marino perdió mucho de su esplendor por los efectos de la explotación de fosfato que se produjo en la zona (producto de empresas inglesas que explotaron intensivamente los recursos del lugar). La preocupación por la amenaza del hundimiento del país debido al cambio climático hizo que el gobierno creara varios planes de evacuación de la población hacia otros países.

22. La Isla de Pascua (Chile)

En la Isla de Pascua hay más cosas que ver adempas de las cabezas gigantes (Fuente: Getty Images)

Esta remota isla volcánica es uno de los principales lugares turísticos que Chile puede ofrecer, sin embargo, esto no quita lo difícil que es ir hasta allí. Si queres viajar en avión deberás tomarte un vuelo solamente desde Santiago de Chile o desde Tahití. También existe la opción de un crucero, pero eso te demorará al menos dos semanas. Una vez allí, moverse por la isla también puede ser un problema, ya que no hay transporte público, por lo que tendrás que alquilar un auto o ir a caballo.

A cambio podrás disfrutar en casi todo el año un clima tropical, paisajes hermosos y vivir de primera mano la interesantísima cultura de los rapanuis. Además, claro, ver los increíbles Moais, las grandes cabezas que ya se convirtieron en un ícono de La Isla de Pascua.

23. Gangkhar Puensum (Bután)

Escalar el pico de esta montaña está estrictamente prohibido debido a las creencias religiosas de sus habitantes (Fuente: Getty Images)

Previamente habíamos dicho lo difícil que era entrar a Bután y todo lo que había que hacer para poder ingresar. Una vez dentro, a pesar de que logremos pasar la admisión, las restricciones continúan, a tal punto que Gangkhar Puensum, el pico montañoso más alto del país se encuentra fuera de todos los límites.

Es que este maravilloso accidente geográfico nunca pudo ser escalado por nadie, y por lo que parece, seguirá así por un tiempo, ya que por cuestiones religiosas está prohibido intentar siquiera subirlo. Previo a la prohibición, varias expediciones habían intentado domar los 7.570 metros de altura de este coloso rocoso, aunque claro, sin éxito.

24. El Desierto de Sahara

El desierto del Sahara es considerado como el desierto más grande del mundo (Fuente: Getty Images)

A pesar de ser uno de los destinos turísticos más concurridos del mundo, pocos son las personas que han logrado cruzarlo por tierra completamente, no por nada se lo considera el desierto más grande del mundo. Kilómetros y kilómetros de arena y un calor desolador son los dos elementos que te acompañarán durante todo el viaje si decides embarcarte en esta aventura.

Si querés cruzarlo en camello, deberás ir acompañado por un guía y tendrás que llevar agua, comida ligera y algunas maderas que te serán útiles para montar la carpa de lana de cabra necesaria para poder pasar la noche que, a diferencia del promedio de 40° que hace en el día, apenas pasará los 0° de temperatura.

25. Islas Pitcairn (Territorio Británico de Ultramar)

La historia de la población de esta isla se remonta a antes del 1800 y sigue más vigente que nunca (Fuente: Wikipedia)

Conocido como uno de los lugares más remotos de todo el mundo, se encuentra 2.000 km al este de La Isla de Pascua y la única manera de llegar es en un barco que sale del puerto de Mangareva cada dos semanas. ¿Por qué vale la pena visitarlo? Porque una vez al año se convierte en un punto ideal para poder avistar a las ballenas.

La población de estas islas es curiosa, no pasa de los 150 habitantes, y la gran mayoría se trata de los descendientes del HMS Bounty, un navío inglés que en 1979 se convirtió en el escenario de un particular motín. Por ese entonces, cansados del supuesto maltrato los marineros dejaron a su capitán William Blight a la deriva de un bote con provisiones y decidieron seguir sus vidas en estas islas, donde se casaron con las mujeres nativas de Tahití y tuvieron hijos.

26. Marajó (Brasil)

Esta isla amazónica es una verdadera joya oculta de Brasil (Fuente: TripAdvisor)

Sin duda alguna esta isla amazónica es una de las joyas mejor ocultas de Brasil. Ubicada justo donde el océano Atlántico se choca con el río amazonas, esto la convierte en la isla más grande del mundo en poder disfrutar del agua salada y el agua dulce al mismo tiempo.

La particularidad de este archipiélago repleto de manglares, playas y una flora de lo más variada es que los búfalos dominan la isla, a tal punto que podemos encontrar hasta 3 de ellos por cada persona que vive allí y que en vez de caballos, muchos policías los montan para poder vigilar.

27. La Cueva Esmeralda (Tailandia)

Solo quienes se atrevan a cruzar por una cueva oscura logran conocer estas playas (Fuente: TripAdvisor)

La única forma de entrar en este secreto paradisíaco es nadando o remando en kayak. Para esto tendremos que desde el mar ingresar a una cueva de unos 80 metros de extensión donde la oscuridad es prácticamente total. Al final del túnel, la luz se empieza a filtrar para descubrir una pequeña playa de aguas cristalinas turquesas, rodeada por unos acantilados cubiertos completamente por la vegetación.

Para llegar a este paraíso escondido tendrás que viajar a la isla de Ko Muk, en la parte sur de Tailandia. Para los que vayan por primera vez, en especial si deciden ir en kayak, lleven consigo alguna fuente de luz que soporte el agua, ya que la cueva es larga y tiene muchas vueltas y recovecos.

28. Ciudad Perdida (Colombia)

Esta ciudad esta realmente oculta en medio de la selva colombiana (Fuente: TripAdvisor)

Escondida en medio de la selva colombiana se encuentra uno de los sitios arqueológicos más importantes de toda Latinoamérica. Esta ciudad se trató de un poblado antiguo de los Tayrona y hoy, a pesar de los saqueos y el desgaste climático, sigue siendo un lugar digno de admirar para cualquiera que disfrute de la historia.

Claro que llegar allí no es para nada fácil, debido a que solo se puede a pie o, pagando un precio irrisorio, por helicóptero. Si querés llegar caminando tenés que tener en cuenta que si o si tenés que hacerlo con un tour, y que estos duran entre 4 y seis días. Además de pagar varios permisos a los pueblos originarios para poder circular por la zona.



