29 life hacks que simplificarán tu vida diaria

No muchas personas tienen el ingenio, la necesidad o la inteligencia para transformar o convertir algún elemento en algo positivo que le sirve a futuro. Sin embargo, varios seres humanos cuentan con dichas cualidades y le agregan una función desconocida a un objeto que tienen en sus casas.

Por estas razones, les traemos un listado de los mejores life hacks a tener en cuenta para que la simpleza le gane a la dificultad, y que lo increíble sobresalga con mayor frecuencia y habitualidad, como también optimizar el tiempo neto del día.

29. Pelota de tenis cortada

Pelota de tenis cortada. Fuente: Getty Images

No tire las pelotas de tenis a la basura, mejor córtelas en 2 partes o hágale un tajo profundo para poder sujetar otros objetos que necesite colocar en algún lugar de su casa. Y hasta puede decorar el balón como desee.

28. Tabla de planchar colgada

Tabla de planchar colgada. Fuente: Getty Images

No todos los ganchos en la pared sirven para colgar cuadros, reliquias o ropa, además pueden servir para una tabla de planchar que ya no entra en el placard de su cuarto o en la cocina.

27. Pilas AAA + bollo

Pilas AAA + bollo. Fuente: Getty Images

Si no le alcanza el dinero para ir a comprar pilas AA, no se desespere: utilice un papel de aluminio en forma de bollo para unirla a la pila AAA y cumpla la función de llegar al resorte indicado.

26. Vestimenta en rollos de papel higiénico

Vestimenta en rollos de papel higiénico. Fuente: Getty Images

Los rollos utilizados de papel higiénico pueden reutilizarse para muchas cosas. Entre ellas, de objetos para guardar ropa interior o pequeña ante la falta de cajas o bolsas. Por su tamaño, al placard entran seguro.

25. Cuna como escritorio

Cuna como escritorio. Fuente: Getty Images

Comprar un escritorio o mandar a hacer una mesada es caro, por eso, es factible que cuando tu hijo crezca y no entre en la cuna, le dé un segundo uso: qué mejor que usarla de mesa ratona o chica para trabajar o poner cosas que no sabía dónde dejarlas.

24. Dos maderas para no sobrecalentar la PC

Dos maderas para no sobrecalentar la PC. Fuente: Getty Images

Con el tiempo de uso, la computadora portátil se sobrecalienta. Debido a esto, una manera muy útil de que la misma no dañe una superficie en particular es colocar un par de maderas, una en cada extremo, para sostenerla y que no toque directamente la mesa en la que una persona trabaja.

23. ¿Tapa de inodoro como mesa?

¿Tapa de inodoro como mesa? Fuente: Getty Images

Sin lugar a dudas, utilizar la tapa superior del inodoro como sostén (o mesa) del plato para comer y ver televisión al mismo tiempo es de un ingenio inalcanzable.

22. Lentes de contacto, mejor en café

Lentes de contacto, mejor en café. Fuente: Getty Images

La cafeína tiene la ventaja de mantener despierto a cualquier persona por mucho tiempo. Y, por eso, mucha gente opta por mojar sus lentes de contacto en café para no quedarse dormido en un momento importante.

21. Botella y clara de huevo, un solo corazón

Botella y clara de huevo, un solo corazón. Fuente: Getty Images

Para que el huevo sea más rico, se le quita la clara del resto. Y si la botella vacía la succiona, mucho mejor.

20. Clips de carpetas como sostén

Clips de carpetas como sostén. Fuente: Getty Images

Los soportes del teclado de una computadora suelen romperse seguido y con mucha facilidad. Es por esa razón que, en caso que suceda dicho quiebre, los clips de carpetas son excelentes reemplazos para sostenerlo.

19. Espagueti crudo para vela de mecha corta

Espagueti crudo para vela de mecha corta. Fuente: Getty Images

Si se olvidó de comer un paquete de fideos y se venció, no se preocupe: agarre uno solo y úselo para encender velas de mecha corta.

18. Martillo y clavo sí, sacacorcho no

Martillo y clavo sí, sacacorcho no. Fuente: Getty Images

La combinación del martillo y un clavo para abrir una botella de vino es, sin exagerar, la mejor del mundo. Utilizar al primero de palanca para, a presión, mover al segundo elemento y lograr quitar el corcho es de gran ayuda.

17. Mejor una banda magnética

Mejor una banda magnética. Fuente: Getty Images

Si no consigue lugar en la puerta o cajones del baño para terminar de ordenar y poner los objetos de higiene que le sobraron, una banda magnética para que estén uno al lado del otro es una magnífica idea.

16. Para no sufrir...

Para no sufrir... Fuente: Getty Images

Ir al supermercado con bolsas vacías y livianas es un alivio, pero volver con las mismas repleta de furtas, verduras y más cosas es un desgaste. Con lo cual, un único agarre metálico y resistente de más de una bolsa a la vez es una ventaja para cualquier persona para no herir sus manos.

15. Ante la falta de cargador, la TV inteligente te salva

Ante la falta de cargador, la TV inteligente te salva. Fuente: Getty Images

Si se olvidó su cargador de celular y se encuentra en un hotel o casa ajena, y hay disponible una televisión con entrada de cable USB, se solucionó su problema si la batería de su teléfono está muerta o está por acabarse.

14. Una rara amplificación de sonido

Una rara amplificación de sonido. Fuente: Getty Images

Al igual que un vaso vacío, colocar su celular en un plato hondo es de gran utilidad para amplificar el sonido y que se escuche más fuerte.

13. ¡Qué duro que está!

¡Qué duro que está! Fuente: Getty Images

Al ser un objeto duro, el plástico no siempre se puede abrir con la mano. Por suerte, existen los abrelatas que tienen la posibilidad de cortar envases resistentes y, también, se logran evitar leves accidentes.

12. Cables en orden

Cables en orden. Fuente: Getty Images

Al igual que muchas otras cosas, los clips se utilizan para poner en orden los cables USB y estén al alcance de su mano.

11. La unión hace la fuerza (y el espacio)

La unión hace la fuerza (y el espacio). Fuente: Getty Images

Una forma de ganar espacio en el armario es unir perchas con chapas de latas vacías y evitar comprar una mayor cantida de estas.

10. Gorros protectores

Gorros protectores. Fuente: Getty Images

Colocar zapatos de cualquier tipo en gorras de ducha para que no toquen o ensucien el resto de la vestimenta del placard es de gran ayuda. Hasta la organización sale ganando.

9. El hilo llamado "perfección"

El hilo llamado "perfección". Fuente: Getty Images

La prolijidad no es su fuerte y no sabe cómo cortar una torta en partes iguales para sus invitados, no se preocupe, la solución ideal es el uso de un hilo que lo hace a la perfección.

8. No pierda tiempo en lavar los platos

No pierda tiempo en lavar los platos. Fuente: Getty Images

¿No quiere lavar platos y cubiertos luego de comer pizza? Tranquilo/a, utilizar la propia caja de cartón en partes similares a porciones puede ahorrarle más de un dolor de cabeza.

7. Fuerza contra ingenio

Fuerza contra ingenio. Fuente: Getty Images

Uno de los mejores life hacks es lo simple que significa quitar la planta/hoja que está arriba de una frutilla con una pajita.

6. No hay 2 sin 3

No hay 2 sin 3. Fuente: Getty Images

Un tubo y un par de vasos vacíos en los extremos del mismo, con los cortes correctos, sirven para sostener cualquier celular y, de paso, no gasta dinero en comprar algún elemento especial que tenga esa función.

5. No gaste dinero en parrilla, acá está la solución

No gaste dinero en parrilla, acá está la solución. Fuente: Getty Images

No compre un anafe, menos haga construir una parrilla cara con el kit completo. Mejor utilice cualquier carro de supermercado, úselo como parrilla y tendrá resultados sorprendentemente positivos.

4. Imposible que se rompa

Imposible que se rompa. Fuente: Getty Images

Los cables del cargador de celular o USB suelen romperse o deformarse fácilmente con el tiempo y el uso ininterrumpido. Pero todo problema tiene una solución: coloque un resorte alrededor en la parte cercana a la conexión del cable y no se dañará bajo ningún concepto.

3. ¡Gracias Lego!

¡Gracias Lego! Fuente: Getty Images

Ante la falta de clips o si usted es ansioso u ordenado con todos sus objetos personales, como cualquier cable, las manos de un muñeco Lego es una potable opción para no tenerlos tirados en su casa.

2. Color mata duda

Color mata duda. Fuente: Getty Images

¿No se acuerda cuál llave es la correcta para cada puerta? No importa, los esmaltes de distinto color lo ayudarán a recordar la forma y la terminación de cada una.

1. El mejor life hack de todos

El mejor life hack de todos. Fuente: Getty Images

El ingenio a la orden del día: conducir su bicicleta descalzo con una esponja de cocina entre usted y el pedal, de ambos lados, es más refrescante que quemarse o dañarse los pies con el metal.

