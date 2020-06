40 celebridades de Hollywood junto a sus dobles de acción

Los vemos saltar, nadar, rescatar a sus cómplices en las más difíciles situaciones o abrir fuego en una batalla. Sin embargo, en Hollywood no todo es lo que parece. De hecho, nada es lo que parece.

Las estrellas suelen usar dobles de acción para preservar sus cuerpos en cada película. Y pese a no recibir ni la mitad de lo que ganan sus ‘similares’, nuestros films favoritos no serían lo mismo sin los dobles de riesgo.

Probablemente no los conozcas, ni vuelvas a escucharlos nombrar, pero no hay duda de que ellos merecen su espacio por poner, literalmente, el cuerpo ante las ocurrencias de los directores. ¡Conozcámoslos!

40. Dwayne ‘La Roca’ Johnson

La Roca y su primo Tanoai Reed trabajaron juntos decenas de veces. Comparten la misma rutina de entrenamiento y sus físicos son realmente muy parecidos.

La Roca pasó por todo. De estar en bancarrota tras una fallida carrera como jugador de fútbol americano a convertirse en estrella de la WWE, y en uno de los actores más famosos y amados de Hollywood.

Cabe aclarar que muchas de las películas que protagonizó son de acción, por lo que necesitó que Tanoai Reed, su primo, pusiera el cuerpo por él en algunas escenas.

39. Angelina Jolie

Eunice Huthart fue la doble de Angelina en la saga de Tomb Raider.

Angelina Jolie es definitivamente ruda. O al menos, es lo que nos hizo pensar cuando interpretó a Mrs. Smith o a Lara Croft, dos de las mujeres más indestructibles e independientes de la gran pantalla.

Claro, nada de lo que muestra allí sería posible sin su doble de riesgo. Angelina es la cara de muchas marcas, por lo que no podría arriesgarse a tener siquiera un rasguño.

38. Taylor Lautner

La estrella de Crepúsculo conoció a su doble durante el rodaje de “Tracers”.

Antes de la saga Crepúsculo, Taylor Lautner ya era sensación en Hollywood. Luego del gran éxito que le trajo la primera película, logró convertirse en uno de los actores jóvenes más famosos alrededor de todo el mundo.

Pero claro, si tu trabajo consiste en ser un lobo que se relaciona con vampiros, probablemente tengas que rasgarte las vestiduras más de una vez. Y nada de eso hubiera sido posible sin su doble de riesgo oficiando casi la mitad del film.

37. Chris Hemsworth

Bobby Holland y Hemsworth almorzando en el set de Thor.

No, no estás viendo doble: hay dos ‘Thor’ en la foto. Chris Hemsworth se convirtió en un ícono mundial luego de interpretar al musculoso rubio en Avengers, pero debemos atribuirle parte de esa fama a su inseparable doble.

Bobby Holland sufrió golpes, heridas y caídas durante el rodaje de la saga de Thor, pero al menos así logró ganarse el visto bueno del verdadero rey de Asgard.

36. Lynda Carter

Jeannie Epper es una de las dobles de riesgo más famosas de la historia del cine.

Lynda Carter fue sin lugar a dudas la mujer más famosa del mundo en los primeros años de la década del 70’. Luego de ser Miss Universo Estados Unidos 1972, se dio el gusto de interpretar a La Mujer Maravilla.

Cuando tu vida se divide entre el modelaje, la actuación y la música siempre es bueno tener a alguien que se sacrifique por ti en las escenas más peligrosas. Gracias Jeannie Epper por eso.

35. Zac Efron

Zac junto a su doble.

No hay hombre que pueda negar que el físico de Zac Efron es uno de los más envidiables de todo Hollywood. Sin embargo, hay solo una persona que puede jactarse de su parecido con la estrella de High School Musical: su doble de acción.

Junto a Robert de Niro, el actor protagonizó Dirty Grandpa, donde volvió a recurrir a un actor que lo ayudó con las escenas más complicadas.

34. Robert Pattinson

Pattinson junto a sus dobles en el set de ‘Twilight’.

Robert Pattinson se hizo un nombre en el mundo del cine gracias a su impresionante interpretación de Edward Cullen en la saga de ‘Crepúsculo’, ganando y rompiendo a la vez los corazones de millones de adolescentes por sus actuaciones en la pantalla grande.

Seguramente, el futuro Batman necesitará también de la ayuda de algunos dobles de riesgo para las escenas más complicadas, como lo hizo en las 5 entregas de la adaptación juvenil.

33. Alyson Hannigan

Hannigan y sus dobles en el set de ‘Buffy’.

Muchos conocieron a Alyson Hannigan por su interpretación de Michelle Flaherty en la saga de American Pie, pero la actriz logró también reconocimiento internacional por su papel de Lily Aldrin en How I Met Your Mother.

Sin embargo, su primer papel importante fue el de Willow Rosenberg en Buffy, la Cazavampiros. Allí necesitó de varias actrices que respaldaran su trabajo en escenas más arriesgadas.

32. Mark Ruffalo

Mark Ruffalo y su doble Anthony Molinari en el set de ‘Now you see mee’.

Mark Ruffalo se ha visto involucrado en varias películas de acción a lo largo de su extensa carrera actoral. Para quienes (increíblemente) no lo conocen, ha interpretado a The Incredible Hulk, un papel que lógicamente precisa la indispensable ayuda de un doble.

Pero el gran hombre verde no fue su único rol en el que necesitó de la colaboración de un ‘segundo’, sino que también lo hizo en Now You See Me. ¿Con qué nos sorprenderá próximamente este versátil actor, productor, director y activista?

31. Lily Collins

Lily habla con su doble antes de grabar una escena.

Imaginamos que a la pobre Lily Collins, acosada gran parte de su adolescencia por los paparazzis al ser la hija de uno de los artistas más laureados de la historia, le hubiera encantado contar con una doble de riesgo para evitar este tipo de situaciones.

Por suerte, la joven pudo hacerse un nombre por sí misma con su enorme talento para la actuación. Tanto en Priest and Abduction como en Snow White logró demostrar su valía y comprobó por sí misma lo que es trabajar con alguien que ponga el pecho por ti.

30. Will Smith

Esta escena de ‘Collateral Beauty’ fue protagonizada por un doble.

Will Smith sabe lo que es ser mundialmente famoso desde tiempos de antaño. En los 90’, interpretó al Fresh Prince y desde allí no se detuvo hasta protagonizar decenas de películas que rompieron las taquillas.

Pese a tener su origen en el mundo de la comedia, el haber sido parte de films de acción como Hancock, Bad Boys, Independence Day, Men In Black, Enemy of the State, Wild Wild West, Ride Or Die, I, Robot y I’m Legend lo hace saber perfectamente lo que es trabajar con dobles de riesgo.

29. Cara Delevingne

Cara Delevingne y su doble Tara Macken durante el rodaje de ‘Suicide Squad’.

Cara Delevingne ganó el premio a ‘Modelo del año’ en los ‘British Fashion Awards’ y así inició su camino en el cine interpretando a Anna Karenina.

Ahora, Delevingne está enfocada de forma total en su carrera actoral. Mucho más aún después de convertirse en Enchantress en la saga ‘Suicide Squad’, donde necesitó la ayuda de una doble de riesgo.

28. John Travolta

John y su doble de riesgo trabajando en ‘Life on the Line’.

John Travolta fue el hombre favorito de Hollywood durante varias décadas. Claro, no es fácil romper la pista de baile, quedarse con la mujer más linda del lugar y seguir pareciendo un tipo malo con un gran corazón.

De todas maneras, esos tiempos de bailarín han quedado atrás y el mítico actor no oculta el haber trabajado con dobles durante los rodajes de Pulp Fiction y Life on the line.

27. Tom Hardy

Tom y su doble de riesgo en el rodaje de ‘Mad Max’.

Tom Hardy es uno de los tipos rudos de Hollywood. Sabes que se va a quedar con el papel sin importar a quien tenga que pasar por encima. Sin embargo, este perfil no lo excede de haber recibido la colaboración de varios dobles de riesgo a lo largo de su carrera.

Recuerden, es Tom Hardy, el hombre que protagonizó Mad Max, Black Hawk Down, RockNRolla, Warriors, e incluso Band of Brothers. ¿Cómo no iba a necesitar de un ‘segundo’ sin poner su vida en peligro?

26. Emilia Clarke

Rosie Mac fue la doble de Emilia en la quinta temporada de ‘Game of Thrones’.

Muchos conocimos a Emilia Clarke por su papel de "Daenerys of the House Targaryen, the First of Her Name, The Unburnt, Queen of the Andals, the Rhoynar and the First Men, Queen of Meereen, Khaleesi of the Great Grass Sea, Protector of the Realm, Lady Regent of the Seven Kingdoms, Breaker of Chains y Mother of Dragons”.

La fama obtenida en Game Of Thrones le hizo ganarse el corazón de millones de fanáticos alrededor del mundo. Rosie Mac interpretó a Daenerys en las escenas con desnudos.

25. Rupert Grint

Se conocieron en el rodaje de Harry Potter.

Pasó un largo tiempo desde la última vez que vimos a Rupert Grint en la gran pantalla, pero no hay ni una persona en el mundo que no reconozca al memorable Ron Weasley.

Grint se encuentra protagonizando a Julian Pierce en ‘Servant’ y, como en todo lo dirigido por M. Night Shyamalan, siempre hay escenas violentas de por medio. Allí es donde aparece en escena su querido doble.

24. Uma Thurman

Zoë Bell es una reconocida doble de riesgo.

Uma Thurman pasó por todo en el cine: de ser Mia Wallace y de estar a punto de morir de una sobredosis, a ir por todo el mundo para buscar venganza contra Bill en la saga de Kill Bill.

Es necesario decir que nada de esto podría haber sido posible sin Zoë Bell, la actriz de riesgo que protagonizó las escenas más violentas de las películas. Pero fue Uma quien bailó con John Travolta en Pulp Fiction.

23. Hugh Jackman

Jackman y Richard Bradshaw tras las bambalinas de ‘X-Men’.

Hugh Jackman se ganó el corazón de millones de fanáticos alrededor del mundo por su interpretación de Wolverine en la saga de ‘X-Men’.

El haberle dado vida a uno de los personajes de cómics más icónicos de la historia se debe en parte a Richard Bradshaw, el hombre encargado de coordinar su actuación para las escenas más rudas del rodaje.

22. Ashley Benson

Benson y Maniko Saito en el set de ‘Pixels’, película del 2015.

Ashley Benson puede hacerlo todo. Escribe, modela, canta y hasta hace cameos en series. Por eso es que se ganó muy bien su lugar en la famosa ‘Pretty Little Liars’.

Pero con tanto por hacer, siempre es necesario alguien que te de una mano al menos en esas escenas de acción. Si bien no se parecen mucho, la reconocida Maniko Saito se dispuso a ser su doble en ‘Pixels’.

21. Ryan Reynolds

Ryan junto a uno de sus dobles en el set de 'Deadpool'.

Ryan Reynolds es uno de los actores más divertidos de todo Hollywood. Básicamente se crió tanto en la TV como en el cine, y su carisma y personalidad lo llevaron al lugar de privilegio que hoy ocupa en el séptimo arte.

Sin embargo, cuando uno interpreta a un antihéroe que siempre está cerca de morir, sabes que es mejor contar con un doble de acción que pueda ayudarte a hacer de Deadpool una película icónica.

20. Harrison Ford

Ford y su doble de riesgo en el detrás de escena de ‘Blade Runner’.

Harrison Ford tuvo dos de los roles más importantes en la historia de las películas de aventura y acción. El mítico actor interpretó nada más y nada menos que a Han Solo e Indiana Jones, por lo que es considerado una leyenda en el cine.

A lo largo de su extensa carrera, Ford fue acompañado por varios dobles de riesgo que lo ayudaron a lidiar con las escenas más complicadas de rodar. ¡Qué honor para ellos!

19. Jennifer Lopez

A lo largo de su carrera, JLO tuvo varias actrices de riesgo a su lado.

Encontrar dietas y rutinas similares a las que usa Jennifer López es muy fácil, lo difícil es poder lucir como ella a su edad.

JLO ha trabajado con múltiples actrices en cada película que hizo. Una figura de su tamaño no puede permitirse ningún tipo de accidente que afecte su carrera tanto en la gran pantalla como en la música.

18. Johnny Depp

Esta foto del detrás de escena de ‘Pirates of the Caribbean’ se hizo muy popular.

Johnny Depp vio mucha acción a lo largo de su carrera. No te conviertes en el actor favorito de Tim Burton sin ensuciarte ni ser golpeado a diario. Ni siquiera aunque seas Johnny Depp.

Considerando también que interpretó al Capitán Jack Sparrow, todos podemos imaginar la cantidad de situaciones en las que se vio envuelto su pobre doble de riesgo, quien tuvo que simular las caídas de un pirata con algunos problemas con el alcohol.

17. Keanu Reeves

Chad Stahelski trabajó como el doble de Keanu en ‘The Matrix’.

Todo el mundo ama a Keanu Reeves. No hay persona en el mundo que no quiera darle un abrazo o sentarse con él a tomar un café. Y por eso es que no puede permitirse poner en riesgo su cuerpo.

Pese a ser budista y parecer un tipo muy tranquilo, Reeves es uno de los grandes tipos rudos del cine. Tanto es así que tuvo que recurrir a dobles de riesgo tanto en Matrix como en John Wick.

16. Mila Kunis

Mila Kunis y su doble en ‘The Angriest Man in Brooklyn’.

¿Quién no se enamoró de Mila Kunis cuando interpretó a Jackie en ‘That 70’s Show’? Bueno, la actriz creció (tanto en la gran pantalla como fuera de ella) y es un cotizado nombre en Hollywood.

Kunis hizo un poquito de todo: primero fue la voz de Meg en ‘Family Guy’ y luego protagonizó ‘American Psycho 2’. También fue parte de ‘The Book of Eli’ junto a Denzel Washington. Y cada vez que nombramos a Denzel, sabemos que esa película tendrá escenas repletas de acción y violencia.

15. Sacha Baron Cohen

Baron-Cohen necesitó de un doble para algunas escenas de ‘The Dictator’.

El papel que más fama le dio a Sacha Baron Cohen fue el de Borat en la película homónima. El film que involucra a verdaderos ciudadanos americanos sin ser conscientes de lo que sucede, se convirtió en una de las comedias más importantes de la década.

Sin embargo, Baron Cohen recibió una pequeña ayuda de su doble para la mayor parte de las escenas de acción de ‘The Dictator’.

14. Cameron Diaz

Cameron y su doble durante el rodaje de ‘Knight and Day’

Cameron Diaz está actualmente retirada de la actuación, pero continúa trabajando como productora y autora. En los 2000, era una de las referentes más grandes de la comedia en Hollywood.

Pero la comedia no fue lo único que acompañó a Cameron durante su extensa carrera actoral, sino que también se destacó en películas tanto de drama como de acción. El ser la actriz +40 mejor paga del mundo no la exime de haber usado una doble en gran parte de las escenas.

13. Chris Evans

Capitán América y su doble de riesgo Sam Hargrave.

Como la de casi todos los Avengers, la popularidad de Chris Evans se elevó hasta el cielo tras interpretar de gran manera al Captain America. Especialmente por la manera en la que tuvo que preparar su cuerpo para hacerlo.

Evans no solo es ahora uno de los ‘más codiciados de América’, sino que también es uno de los actores más respetados de Hollywood. Y mucho de eso se lo debemos a Sam Hargrave, su doble de acción.

12. Emma Watson

Hermione tuvo tres dobles para cada película de ‘Harry Potter’.

Pasó mucho tiempo desde que Emma Watson tuvo su primer papel protagónico como actriz. Puede que alguna vez hayas escuchado hablar de ella. ¿Te suena Hermione Granger?

Vimos a Emma dejar de ser una inocente niña para convertirse en una mujer que hoy es referente para millones. Si bien hoy se encuentra alejada de las películas de acción, es obvio que ha necesitado de otras actrices para interpretar algunas escenas.

11. Danny Trejo

Norman Mora fue el doble de Danny Trejo en ‘Machete’.

Danny Trejo se ha hecho un nombre interpretando casi siempre un mismo papel. Es un tipo leal y rudo que siempre hará el trabajo duro sin quejarse, pese a que eso implique pagar a los golpes.

Desde sus primeras películas, Trejo ha recurrido a actores de riesgo para determinadas escenas que lo ayudaron a ser ese latino rudo que parece invencible.

10. Jennifer Aniston

Jennifer Aniston usó una doble para esta escena.

Muchos conocen a Jennifer Aniston por su rol de Rachel Green en la icónica y exitosa Friends, pero Jennifer no ha dejado de trabajar desde ese entonces en papeles similares.

Eso no implica que la multimillonaria actriz no haya tenido que afrontar situaciones donde necesitó que alguien la ‘reemplace’ en algunas escenas.

9. Kate Winslet

Kate Winslet y su doble después de la icónica escena de ‘Titanic’.

Kate Winslet es una de las actrices más famosas de los 2000, especialmente por el reconocimiento ganado luego de hacer ‘Titanic’ junto a Leonardo Di Caprio, en 1997.

Winslet a menudo ha necesitado dobles de cuerpo para sus escenas más sexies es distintas películas, algo que ha admitido abiertamente sin ningún tipo de vacilación, vergüenza o bochorno.

8. Megan Fox

Sí, incluso Megan Fox utiliza dobles.

El salto de Megan Fox a la gran pantalla fue realmente estratosférico. La joven pasó de ser una modelo de perfil bajo a una de las mujeres más amadas de Estados Unidos luego de protagonizar la saga ‘Transformers’.

Su belleza, humildad y simpatía hacen que Megan parezca una súper humana. Sin embargo, ha necesitado de la ayuda de dobles de riesgo en alguna escenas icónicas de su carrera.

7. Bruce Willis

Stuart Wilson trabajó con Bruce Willis en muchas películas.

Bueno, si el nombre de la saga más famosa donde trabajaste se llama ‘Die Hard’, es muy probable que todo en ese set de filmación vuele por los aires. Es por eso que el experimentado Bruce Willis necesitó varias veces de sus dobles de riesgo.

El más icónico es Stuart Wilson, quien lo acompañó en los rodajes de ‘Pulp Fiction’, ‘The Fifth Element’, ‘The Sixth Sense’, ‘Sin City’, ‘Hostage’, ‘Ocean’s Twelve’, y el más reciente, ‘Glass’.

6. Natalie Portman

La doble de riesgo de Natalie en ‘Black Swan’ dijo que la actriz sólo hizo ‘el 5 por ciento’ de todas las escenas de baile en la película.

Natalie Portman ha hecho grandísimos papeles en Hollywood en las últimas dos décadas y se ha coronado como una de las mejores actrices de su generación.

Al parecer, Natalie nos engañó en la coronada ‘Black Swan’, ya que según su doble de riesgo, apenas hizo el 5% de todas las escenas donde se vio a la protagonista bailando.

5. Margot Robbie

Hubo dos Harley Quinn en ‘Suicide Squad’.

No hay muchas mujeres que se parezcan a Margot Robbie, una de las superestrellas de Hollywood con más carisma y belleza de los últimos años.

A medida que aumenta el protagonismo en los papeles que adquiere en la industria, también sube la cantidad de dobles que utiliza en cada película. Por supuesto, ‘Suicide Squad’ no fue la excepción.

4. Michael J. Fox

‘Marty McFly’ con sus tres dobles.

Bueno, la carrera de Michael J. Fox tuvo un quiebre a partir de ser diagnosticado con parkinson. A raíz de eso, ha tenido que disminuir la cantidad de trabajo y ha asumido roles menores.

Antes que eso, Michael supo moverse por los distintos géneros cinematográficos. Sin embargo, nadie olvidará su actuación en la saga ‘Back to the future’.

3. Brad Pitt

Ellos ni siquiera se parecen, ¿cierto?

Además de ser uno de los hombres más lindos del mundo, Brad Pitt es considerado como uno de los actores más versátiles de la historia de Hollywood.

Pitt ha interpretado a Tyler Durden, Aldo Raine, Gerry Lane y Samuel Bass. Literalmente tuvo que saltar, golpear, hacer cuerpo a tierra y saltar de aviones. Por supuesto, siempre con la ayuda de varios dobles de riesgo.

2. Robert de Niro

Mr. Robert necesitó la ayuda de un doble en la grabación de ‘Dirty Grandpa’.

Robert de Niro es el tipo más duro de la historia de Hollywood. Supo actuar de ‘tipo listo’ en muchas de las películas más icónicas del cine moderno, incluyendo a Travis Bickle en ‘Taxi Driver’ y a Jake LaMotta en ‘Raging Bull’.

Al estar siempre en el centro de la escena -y ya con varios años en el lomo-, el histórico Robert ha recurrido a los dobles de riesgo varias veces en su exitosísima carrera.

1. Carrie Fisher

La legendaria Carrie Fisher toma sol junto a su doble en un día cualquiera de rodaje de ‘Star Wars’.

Carrie Fisher es una de las actrices más amadas e icónicas de la historia del cine. Su manera de interpretar a un personaje tan característico la ha ayudado a tocar los corazones de millones de fanáticos alrededor del mundo.

La Princesa Leia no podría haberse convertido en la líder de la Alianza Rebelde de no ser por sus dobles, quienes la respaldaron en cada película de la exitosa saga.

