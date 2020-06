A José María Listorti le tiraron que su mujer lo engaña y él la rompió con la respuesta

No es opinión, es una realidad. En las redes sociales, la mayoría ama al viejo José María Listorti, ese que hacía reir como nadie. A pocos les gusta el que analiza el Bailando por un sueño, todos quieren al otro.

En esta cuarentena, el humorista no para de subir videos en las redes sociales que se transforman en tendencia. Tiene un don, un poder distinto para hacer reir. Él lo sabe y lo está aprovechando con distintas situaciones cotidianas.

Pero no me deja cantar nunca?? pic.twitter.com/RM3qNQTCjp — José Maria Listorti (@SoyListorti) June 10, 2020

En las últimas horas, Josema publicó un video donde se lo puede ver intentando cantar con su mujer. Ella no lo deja, se quiere apropiar de la acción. Un seguidor le tiró: "Te engaña con otro se nota en su mirada yo soy psicólogo".

Pero lo mejor fue la respuesta de Listorti: No me engaña con otro. Me engaña con el mismo de siempre". Top. A otro nivel. Digno de él.

¡Crack!

No me engaña con otro. Me engaña con el mismo de siempre. https://t.co/75mtbinLEF — José Maria Listorti (@SoyListorti) June 10, 2020

