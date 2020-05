Mike Tyson tendría rival confirmado para su primera exhibición

El mundo del boxeo se volvió loco cuando el Mike Tyson reapareció y dijo que había vuelto. Más se enloqueció cuando Evander Holyfield hizo lo propio y to el mundo comenzaba a ilusionarse con la famosa trilogía que no se dio en los años 90. Sin embargo, hoy se dio a conocer que Iron Mike no peleará con The Real Deal.

Todo parece que será Shannon Briggs ya que el exboxeador habló con el diario The Sun y confirmó que el combate está al caer. "He hablado con Mike Tyson, está al caer. Mike y yo vamos a hacer que se celebre. Es oficial, vais a ver lo que ocurre, Brownsville versus Bronwsville. Tyson y yo nos ataremos los guantes. Vamos a pelear, a pelear en la jungla. Dejaremos que nuestros puños hablen", expresó el expeleador de 49 años.

El exboxeador dijo que solo faltan detalles para que se dé la pelea.

Además, Briggs dijo que van a pelear en una jungla y que dejarán que solo hablen sus puños. A su vez, insistió que la pelea se va a realizar ya que el dinero está y que será por un acto benéfico y quiere que la gente lo entienda. Aunque aclaró que será una exhibición pero se verá que guardan.

"Es por caridad, será divertido, pero estamos hablando de Mike Tyson. Él es muy duro, podría golpearme y romperme una costilla. Tenemos que estar preparados", agregó Shannon Briggs sobre lo que podría suceder si cruza guantes con el excampeón mundial.

Cabe recordar que aún no hay nada oficial por lo que los fanáticos no pueden dejar de perder sus esperanza para que se de la trilogía entre Evander Holyfield y Iron Mike. Hasta el momento quienes pujaban por quedarse con ella era Arabia Saudita.

