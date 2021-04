A Morena Beltrán la cuestionaron por su edad y respondió con taco, caño y rabona: "Mamita"

Morena Beltrán rompió con todos los pronósticos. La joven llegó a sus tempranos 20 años a la pantalla de ESPN, donde ya forma parte del prime time y de varios exitosos programas que se añaden a su participación en el icónico Sportscenter.

La periodista está siempre en el centro de la mira por sus constantes hilos en Twitter que desnudan el precario nivel de análisis de varios de sus colegas que tienen ya una considerable cantidad de años en la pantalla chica.

Sin embargo, su juventud le ha costado cientos de críticas a las que se ve expuesta cada día. Y hoy decidió responder a una de ellas con mucha, pero mucha altura. "21 años tiene Morena Beltrán cuanto dura la carrera de periodismo 6 meses seguro", lanzó el usuario @termenzo.

"Lo que insinúa este tuit y las respuestas... Mamita. Tengo 22. Igual, si tuviera 21, aprobas matemática, entras a Deportea y notas que es un terciario, te darían las cuentas. Es pedir mucho, evidentemente", abrió More tras citar el mensaje.

"Les cuento porque a algunos no los deja dormir por las noches... Se parecen a mí con insomnio en 2018 cuando cursaba, tenía dos laburos y metía análisis de Libertadores que me acostaba a las 6 AM analizando al 4 de Libertad. Hice 2 años (17-18), dejé 19 por horarios y la terminé 2020", cerró. ¡Te bancamos, genia!

