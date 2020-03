A Paola Jara le dijeron que era "una hija del diablo" y ella reaccionó en Instagram

En la actualidad Paola Jara es una de las artistas más seguidas en Colombia ya que con sus canciones y belleza tienen cautivados a miles de sus seguidores que no se pierden nada de lo que haga.

Pero, para nadie es un secreto que Paola está en boca de todo el mundo por su relación con Jessi Uribe, también cantante de música popular, con quien ya llevan algún tiempo y, ahora, dicen que viven juntos.

Sin embargo, hay muchos que no le perdonan a Jara que haya sido la razón por la cual Uribe dejó a su exesposa Sandra Barrios, con quien tiene sus hijos, y la acusan de la acabar con ese hogar.

Por eso, no es extraño que en varias ocasiones cuando la artista sube imágenes a sus redes sociales, muchos la traten mal, pero hay un punto en que las personas se cansan y empiezan a contestar.

Una persona en la cuenta de Instagram de Paola le dijo: "No deberías nombrar a Dios, porque vos sos hija es del diablo, las personas como vos no hacen lo que no ud hizo, ojalá eso se pagara con la muerte".

A lo cual, Paola contestó: "Dios mío, te pido por todas estas personas para que alivies su alma. Perdónanos, Dios mío".

