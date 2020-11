A Pautips no le tendieron la cama en el hotel y subió un video desesperada

Las pretensiones de ‘Pautips’, reconocida influenciadora en redes sociales, generaron controversia entre internautas al subir un video en el que se queja del hotel donde se encontraba porque no le arregló su cama.

Esta tragedia de PauTips es más grave que la tragedia familiar de la vicepresidenta.

pic.twitter.com/c7mMbqgqkr — Don Fulanito (@DonFulanito007) November 12, 2020

“Llamé a servicio y me dijeron que no están limpiando las habitaciones por lo del covid-19, a mí nunca me dijeron eso antes de pagar, jamás. Y uno se queda en un hotel porque quiere la comodidad de descansar un tiempo”, dijo la popular influencer.

Pautips arreglando la cama pic.twitter.com/D5PpBpeDpY — El Vago ese (@BajaAlcurnia) November 12, 2020

Y agregó: “A mí nunca me dijeron eso antes de pagar (…) simplemente que da rabia que no informen el servicio completo porque si no hubiera preferido no quedarme acá”.

lo de pautips la verdad es que ni me impresiona jajajaa osea, esa gente es así, se les sube tanto la fama en la cabeza que ya ni se acuerdan que es alzar un pasillo de la mesa hptas — ᴮᴱAleja⁷ ���� ���� (@onmyhobi) November 12, 2020

En Twitter, la tendencia que tiene miles de comentarios se debate entre dos posiciones: quienes apoyan a la influenciadora y quienes la critican. Algunos aseguran que tiene razón para quejarse pues ir a un hotel no debería implicar arreglar su propio cuarto.

Pautips no tiende la cama en un hotel? Marica yo tiendo la cama en los moteles. — B R E N�� (@Bren_Mendieta1) November 12, 2020

"Lo de Pautips la verdad es que ni me impresiona jajajaa osea, esa gente es así, se les sube tanto la fama en la cabeza que ya ni se acuerdan que es alzar un pasillo de la mesa hptas",

