A días de enfrentar a Drew, Goldberg dijo que admira lo que ha hecho

El próximo domingo se vuelve a vivir una nueva edición de la Royal Rumble 2021 en el Tropicana Field en San Petersburgo, Florida. Y a días de que inicie uno de los eventos más importante de la WWE, Goldberg habló de su combate con Drew, del choque que no se dio con Stone Cold Steve Austin y del origen de las nuevas estrellas de la lucha.

Son muchas las grandes figuras que ha sacado la WWE, una de las más recordadas es The Rock. Sin embargo, William Scott Goldberg fue uno de los grandes exponentes que tuvo la lucha libre de los Estados Unidos que llegó a la televisión y al cine.

De todas maneras, Goldberg, un poco alejado de las pantallas, pone su mira Drew a quien deberá enfrentar pronto. “No lo he visto todo pero he estado atento, no hay duda. A pesar de que he estado ausente, debe registrarse y asegurarse de que su producto esté representado por las personas adecuadas. Soy fan de Drew. Aprecio lo que ha hecho”, expresó el luchador en diálogos con WWE.

Por otro lado, habló del choque tendrá con el escoses y dijo que nadie verá ninguna sorpresa comprendes cuáles son la fortalezas y debilidades para que pueda hacerle daño. “Si miras a derribar a un oponente lógicamente, nadie se sorprenderá de lo que hago”, agregó.

Goldberg dijo que no piensa más allá de Drew. (WWE)

Stone Cold Steve Austin: su rival, no un enemigo

No hay dudas de que una de las grandes peleas que los fanáticos de la WWE y la WCW esperaron era choque entre Goldberg y Stone Cold Steve Austin. Sin embargo, según el exjugador de futbol por un tema de tiempos y lesiones no se dio el enfrentamiento más esperado por los aficionados.

“Siempre lo tomé como algo personal y me enojó porque Steve Austin pesaba como 250 libras y yo pesaba como 285 libras / 290 libras. Así que pensé que, si pensaban que era Steve, pensaban que era pequeño ... Lo tomé como un desaire. No porque pensaran que yo era Steve Austin, él es un luchador increíble, sino porque era pequeño”, expresó Goldberg.

El origen de las nuevas estrellas de la WWE

En la actualidad son pocos los luchadores que se forman solamente en la lucha libre ya que muchos vienen del futbol americano, artes marciales mixtas, entre otros. Esto para Goldberg es clave porque el peleador comprende cómo se debe competir y que hay una gran masa de público que lo ve pelear.

“Tienes una ventaja física dependiendo de dónde vengas. No te habrían etiquetado como ‘atleta profesional’. No puedes fingir que eres un atleta profesional. No funciona así. Siempre se te pide que realices un trabajo y si no lo haces no lo cortas. También aprenderá a tratar con los medios. Tienes la capacidad de afrontar cualquier situación. Jugando en la NFL estabas en la televisión en vivo. Tienes una ventaja, no hay duda al respecto. Cualquiera que me diga lo contrario es un idiota”, expresó el estadounidense sobre las ventajas que hay de venir de un deporte de alto rendimiento.

