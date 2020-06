A fuego todo: nueva foto de Valerie Domínguez en Instagram sin nada de ropa

Parece que Valerie Domínguez encontró la solución más rápida y efectiva cuando tiene conflicto con la ropa y no sabe que ponerse. Aprovechando la "soledad" en la vive durante la cuarentena, prefirió sacarse todo y no estar pensando en el 'outfit' sabiendo que no puede salir a la calle.

En su última publicación de Instagram, Valerie Domínguiez volvió hacer de las suyas y dejó a más de uno/a con la boca abierta. Presumiendo toda su belleza, se sacó una foto como Dios la trajo al mundo y en el mensaje nos explicó todo: "Cuando no sabes que ponerte... mejor no te pongas nada. Igual ando por acá sola".

Como era de esperar, a la modelo y presentadora no tardó en lloverle un montón de elogios y comentarios positivos por su nuevo "consejo". Eso sin contar que más de un usuario aprovechó para felicitarla por su belleza y le pidieron más fotos así para las siguientes publicaciones.

