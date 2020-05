A modo karaoke Lina Tejeiro admitió que lo suyo es la actuación

Lina Tejeiro se encuentra de buen ánimo y eso se refleja en las publicaciones que comparte en las redes sociales.

Hace poco, se estreno Chichipatos, una serie en Netflix en la cual ella era la esposa de uno de los protagonistas de esta comedia.

En una nueva jornada de cuarentena obligatoria decretada en Colombia, la actriz decidió relajarse y subirle un poco a la música para cantar karaoke.

Con mucha pasión Lina, cantó un par de canciones y además hizo una sincera confesión.

"Para los que me están diciendo que me quede mejor actuando que cantando gracias ya lo sabia por eso soy actriz y no cantante. Realmente disfrute mi tarde de karaoke sola", dijo.

