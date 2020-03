A partir del 16 de marzo Tom Brady podría iniciar conversaciones con otros equipos de la NFL

El mariscal de campo de los New Englad Patriots Tom Brady, no se ha mostrado demasiado con las cámaras ni en publico, debido a que últimamente se rumora sobre su inminente decisión de agencia libre.

Según Mike Reiss de ESPN, emitió información de Brady en "Opening Drive" de Sirius XM NFL Radio, un programa que presenta Weis expresando lo siguiente.

“Tengo un poco de primicia para nosotros. He estado enviando mensajes de texto con Tommy ", mencionó Weis, quien se desempeñó como coordinador ofensivo de Brady en Nueva Inglaterra. "No [normalmente] paso estas conversaciones, pero una cosa me dijo:‘ Nadie sabe nada. Entonces, cualquiera que le diga que sabe, no sabe.

Hay que remarcar que Brady es un agente libre inminente y puede comenzar negociaciones con otros equipos de la NFL sin ningún problema a partir del el 16 de marzo, con la posibilidad de firmar en otro lugar el 18 de marzo. El contrato de Brady evita que los Patriots le pongan la franquicia, por lo que si Nueva Inglaterra no proporciona una oferta respetable , el quarterback de 42 años de edad puede explorar la agencia libre por primera vez en su carrera.

