La segunda temporada de la serie Sex Education se estrenará este viernes y la podrás ver a través de la plataforma de Netflix.

Sin dudas, estamos hablando de una de las series más divertidas y polémicas de la temporada que deja a más de uno ansioso por ver esta segunda parte.

Por lo que se puede observar en el trailer, Otis y Eric llegan al instituto Moordale para encontrarse una histeria colectiva ante una presunta epidemia de clamidia, lo que denota una necesidad urgente de mejorar la educación sexual en el centro.

+Este es el trailer de Sex Education:

Estén listos, que Sex Education se viene otra vez. Temporada 2, el 17 de enero en Netflix. pic.twitter.com/KTOuDnMl0z — Netflix Latinoamérica (@NetflixLAT) January 7, 2020

¿Cuándo será el estreno de Sex Education?

El estreno de Sex Education, temporada 2 será el viernes 17 de enero y se podrá ver a través de la plataforma de Netflix.

Horarios del estreno:

Honduras: 2:00 am

El Salvador: 2:00 am

Guatemala: 2:00 am

México: 2:00 am

Colombia: 3:00 am

Perú: 3:00 am

Ecuador: 3:00 am

Panamá: 3:00 am

Bolivia: 4:00 am

Puerto Rico: 4:00 am

Venezuela: 4:00 am

República Dominicana: 4:00 am

Paraguay: 5:00 am

Chile: 5:00 am

Argentina: 5:00 am

Uruguay: 5:00 am

Brasil: 5:00 am

