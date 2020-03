AMLO sobre su saludo a la madre de El Chapo: '¿cómo no le voy a dar la mano a una señora?'

El Subsecretario de Prevención y Promoción de la Salud, el Dr. Hugo López-Gatell, fue más que claro con sus palabras: "Es nuestra última oportunidad de frenar el avance del coronavirus". Con esto pidió que las personas se queden en sus casa y todos, políticos incluidos, respeten las medidas de Sana Distancia.

A pesar de que el presidente Andrés Manuel López Obrador insiste en escuchar y cumplir las recomendaciones dadas por el gobierno, parece que para él hay excepciones. En su visita a Sinaloa, se lo vio saludando con la mano a la madre de Joaquín "El Chapo" Guzmán, algo que no debería hacerse según los consejos para prevenir la propagación del Covid-19.

"Me dijeron que (ella) estaba ahí y quería saludarme. Me bajé de la camioneta y la saludé. Es una señora de 92 años y, ya dije, la peste es la corrupción, no un adulto mayor que merece todo mi respeto, independientemente de quién sea su hijo," comenzó a justificarse AMLO ante la pregunta de una periodista.

Confirmado, el video es real y es del día de hoy.@lopezobrador_ rompió la sana distancia para saludar de mano a la madre del Chapo Guzmán.



El Presidente decidió no quedarse en casa, como lo pide su gobierno, y hacer gira.



Saquen sus conclusiones��pic.twitter.com/GHo5JhyjC0 — Fernando Belaunzarán (@ferbelaunzaran) March 30, 2020

"¿Cómo no le voy a dar la mano a una señora? De las cosas que más me duelen, lo confieso, es no poder dar la mano y abrazar a todos. Pero por las medidas estoy procurando guardar sana distancia y voy a seguir haciéndolo. Hay casos en lo que no puedo."

Y agregó: "Es que la verdad, es irrespetuoso si voy a una señora y no la saludo. No soy un robot, tengo sentimientos".

#ConferenciaPresidente | Lunes 30 de marzo de 2020 https://t.co/nqqfndqbFK — Gobierno de México (@GobiernoMX) March 30, 2020

El accionar de AMLO generó polémica porque no cumplió los procedimientos indicados por la Sana Distancia. "Es una situación humanitaria. Y lo haría ante cualquier circunstancia parecida. Aunque se me vengan encima los conservadores y su voceros", continuó el presidente.

Esta tarde habrá una reunión del Consejo de Salubridad, en el que aprobarán las nuevas medidas a aplicar para prevenir el contagio masivo del virus. López-Gatell será quien anuncia los pasos a seguir por el pueblo mexicano para evitar que el Covid-19 siga propagándose como lo viene haciendo en el país.

Lee También