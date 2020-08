AMLO vs. Alan Pulido: otros deportistas también criticaron públicamente al Presidente de México

"Que se viva en la justa medianía, no con las extravagancias que han caracterizado a los gobiernos y a las sociedades del mundo. ¿Le van a seguir pagando a un deportista tanto para que tenga 5 o 10 Ferrari en un mundo tan desigual?", fue la frase que lanzó Andrés Manuel López Obrador en una conferencia de prensa al principio de la semana y que generó mucho revuelo en las redes sociales. De hecho, Alan Pulido se encargó de responderle con contundencia desde los Estados Unidos: "Increíble lo de este señor".

Pero esta no fue la primera vez que un futbolista lo cruzó públicamente. En los antecedentes más cercanos están los casos de Javier Hernández y Nicolás Sánchez, quienes por diferentes razones se animaron a dar sus opiniones sin ningún tipo de tapujo. A continuación vamos a repasarlas:

Chicharito Hernández vs. AMLO

Fotos: Getty Images.

En una entrevista desde Los Angeles, el delantero fue consultado sobre la labor del Presidente de México y no dudó en decir lo que pensaba. "¿Cómo lo está haciendo López Obrador?", le preguntó Jorge Ramos y Chicharito lanzó: "Hay muchísimo más que sí puede hacer. En vez de ir hacia adelante, vamos para atrás". Como si fuera poco, semanas después contraatacó en una plática con el canal de youtube del Escorpión Dorado: "El país está pasando por una pinche etapa muy cabrona. Da mucha tristeza y frustración, toda la impunidad, todo lo que sucede, que cada vez haya muerte de mujeres, niños, hombres y desaparecidos...".

Eso no es todo. En una plática con Sofía Niño de Rivera, el delantero del Galaxy cuestión los salarios del personal de la salud en el país: "Ojalá que todas esas personas que están en unos niveles extremadamente altos puedan aprender de esto y haya menos desigualdad en todos los sentidos. Es increíble que a mí me paguen tantísimo por hacer un deporte y que la gente que trata de encontrar la cura contra algo que está parando al mundo no está ganando nada".

Al ser un personaje tan reconocido para los aztecas, el político no se quedó callado y le contestó en una conferencia de prensa: "Provocan entrevistas a un personaje del deportivo para que opine mal. Nunca se había metido a hablar, me caía muy bien. Bueno, me sigue cayendo bien porque no opinaba. Incluso antes otros con cualidades deportivas opinaban en lo político y éste se había mantenido con mucha prudencia".

Acusa AMLO por referencia al ‘Chicharito’ Hernández, Thalía y E. Derbez de ser parte de estrategia en su contra



“Este deportista me caía bien porque no opinaba...

una artista conocidísima, un comediante conocido forman parte de esta estrategia”: @lopezobrador_ pic.twitter.com/I7hDwKQA09 — Literal México (@literalmexico) April 14, 2020

Nicolás Sánchez vs. AMLO

Fotos: Getty Images.

En esta oportunidad, uno de los referentes de Rayados de Monterrey fue el que cargó contra Andrés Manuel López Obrador. "Es un inconsciente total. O está todo el mundo equivocado, o el equivocado es él. Acá los futbolistas estamos haciendo cuarentena total como en Argentina y todo el mundo. Con el mensaje que dio el Presidente, seguramente hay una gran cantidad de gente que le va a hacer caso. Es una equivocación total, espero que no se pague caro", despotricó el defensa en diálogo con Cielo Sports.

�� AHORA ��️ Al aire desde #México @NicoGabSanchez , jugador de @Rayados



"O está todo el mundo equivocado o el equivocado es el presidente. Los jugadores estamos haciendo cuarentena total, estoy con mi familia en casa hace una semana" pic.twitter.com/LCAFn1fRQr — Cielosports (en ��) (@cielosports) March 24, 2020

¿A qué se refería puntualmente el jugador sudamericano? A la frase de promoción que lanzó AMLO cuando el coronavirus empezó a avanzar sobre México: "Vamos hacia adelante y no dejen de salir. Todavíamos estamos en la primera fase, yo les voy a decir cuando no salgo. Pero, si pueden hacerlo, y tienen la posibilidad económica, pues sigan llevando a la familia a comer, porque eso es fortalecer la economía".

Sánchez fue tajante al respecto y no escondió su pensamiento: "Estamos tomando consciencia, cosa que no hace el Presidente de México. Es raro. Yo de política no tengo ni idea, pero por las medidas que se ven en el mundo entero, el mensaje es diferente al resto. No sé si tener miedo o lástima".

Lee También