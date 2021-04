Rutina de abdominales para conseguir un six pack en 22 días

Si quieres obtener un six pack en casa y no estás seguro de qué rutina de abdominales hacer, intenta esta. Esta rutina está designada para dos cosas en sólo 22 días. La primera es ayudarte a desarrollar un abdomen en casa más fuerte al entrenarlo de la forma adecuada. Y segundo, ninguna función abdominal se deja fuera, al tiempo que trabajas de la parte baja de tu abdomen hacia la parte alta y tus oblicuos.

Sin embargo, el siguiente elemento más importante es que, estudios han demostrado que 22 días es un periodo de tiempo con el que alguien puede mantenerse constante con algo y convertirlo en un hábito. Si puedes mantener esta rutina de abdomen en casa de seis ejercicios por solo tres semanas, comenzarás a observar cambios en tu estilo de vida y en tu enfoque de entrenamiento que se puede quedar contigo por el resto de tu vida.

Este es el elemento que hace a este plan algo en el cual quieres invertir tiempo, incluso para alguien con un nivel de grasa corporal mucho más alto. Mientras que los abdominales de six pack tal vez no sean completamente visibles al tiempo que completas los 22 días, se trata del hábito que se formará y que podrás trasladar hacia un cambio en tu estilo de vida.

+La mejor rutinda de pecho para hacer desde tu casa

+Cómo adelgazar rápido: ejercicio de cardio intenso en 30 minutos para perder peso

Dicho eso, asegúrate que mientras te comprometes en esta rutina no menosprecies el papel de la nutrición para llegar a dónde quieres. El elemento más importante para definirte es un buen plan nutricional. Simplemente no puedes entrenar más allá de una mala dieta. Necesitas comer saludable al tiempo de disfrutar los alimentos que comes, si quieres bajar tus niveles de grasa corporal lo suficiente para poder observar tus abdominales.

Las buenas noticias es que los niveles de grasa corporal no tienen que ser tan bajos como hubieras pensado para poder obtener un six pack. Incluso algunos se pueden delinear a niveles de grasa corporal tan altos como al 10-15%.

Dicho eso, aquí está como se desglosa esta rutina de abdominales con el estilo de entrenamiento de extinción.

Hay un total de seis ejercicios abdominales en esta rutina. Comienzan con un movimiento para el abdomen bajo y progresan a través del rango medio y ejercicios para los oblicuos, terminando con movimientos de arriba hacia abajo para influenciar predominantemente las fibras abdominales de la parte alta. La clave para obtener ese abdomen de six pack es que ejecutes los ejercicios por el rango de tiempo o de repeticiones establecido. Si puedes completar satisfactoriamente el rango dado para cierto ejercicio, sólo espera 10 segundos y continúa. Sigue repitiendo el mismo rango hasta que no puedas sacar más repeticiones en el tiempo establecido. En este punto, habrás alcanzado la extinción. De aquí, debes seguir hacia el siguiente ejercicio en la rutina y completarlo de la misma forma.

Los ejercicios son los siguientes:

Elevaciones en W x 5 repeticiones (parte inferior del abdomen)

Deslizamiento de rodillas Black widow x 45 segundos (rotación de abajo hacia arriba)

Sentadilla de mariposa x 10 repeticiones (parte media)

Sacacorchos sentado x 45 segundos (oblicuos)

Chunches de levitación x 10 repeticiones (abdominales superiores)

Impulso de codos sentado x 5 repeticiones por cada lado (rotación de arriba hacia abajo)

+La mejor rutina de abdominales para hacer en casa

Este circuito completo es para que lo ejecutes una vez, sin embargo, recuerda que puedes repetir ejercicios individuales muchas veces si eres capaz de completar todas las repeticiones o tiempo prescritos. En ese caso debes descansar 10 segundos y repetir el ejercicio hasta que no puedas terminar lo que fue prescrito.

Lee También