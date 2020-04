Abuela del corazón: llevó a vivir a su casa a una señora de 96 años y juntas hacen barbijos

Los abuelos. Las abuelas. Ellos y ellas serán, para muchos jóvenes, lo más sagrado que les dio la vida. De chicos, todos fuimos cuidados por ellos, recibimos un amor único. Cuando ya sos grande, hay muchas veces donde a vos te toca cuidar a tus abuelos. A los padres de tu mamá, a los padres de tu papá o a los abuelos del corazón. Esta es la historia de Roxana Grimaldi (40) y Telma (96).

Roxana vivió de niña en 9 de Julio, pero luego se mudaron a Buenos Aires, donde conoció a Telma. "Ella fue lo primero que vi, vivía en un hermoso rancho misterioso que día tras día lo iba investigando para develar esos secretos. Ella era mágica, me fabricaba interminables gorros de lana de muchos colores, bufandas haciendo juego y vestiditos para mis bellas muñecas de colección", comenzó contando la joven.

Ya de grande, Roxana siempre visitaba a Telma que se encontraba solita en su casa. Un día no la vio bien, le fue a preparar algo calentito y vio cómo se cayó. La abuelita del corazón fue internada, pasa 8 días en el hospital por el golpe. Cuando volvió a su casa, Roxana habló con su esposo e hijos y tomó la decisión más linda de su vida: ofrecerle a Telma que se vaya a vivir a su casa.

"Se lo manifesté y ella lo entendió a pesar de que el rancho era su lugar en el mundo. Todo llevó a la conclusión de que si venía a casa iba ser más fácil para mí y más cómodo para ella. Mi esposo me apoyó en todo momento, siempre, se bancó todas: desde que faltara varias noches por quedarme con ella, tener que hacerse cargo más de una vez del almuerzo porque yo llegaba de trabajar y tenía que irme a su casa para que no quede sólita o cocinarle y tantas cosas más", comentó Roxana.

Telma está más que feliz con esta nueva vida: "Me hicieron una piecita muy linda, grande, que tiene un baño y tres ventanas. Ella me hace de comer, paso tiempo con su familia, su marido siempre pasa a verme para ver si necesito algo, son todos como mis hijos".

Con todo esto del coronavirus, Telma está en el rango de las personas que más deben ser cuidadas de esta enfermedad. ¿Qué hacen Roxana y Telma para entretenerse? Barbijos. "La veía muy entusiasmada y con la responsabilidad de tener que terminar el trabajo buscando prolijidad y rapidez. Sentí que era una de las personas del equipo que estaba ayudando para ganar la batalla, fue muy fuerte lo que Telmix (como ella la llama) me hizo sentir", comentó.

Sí, como siempre, nuestros queridos abuelos y abuelas nos dan lecciones de vida. No importa la idedad, no importante el momento. Ellos y ellas serán, por siempre, nuestros mejores maestros.

La publicación de Roxana en facebook ya despertó más de 33.000 me gusta, 9.000 comentarios y 16.000 compartidos.

"Ella es de lo más lindo y perfecto que hizo la naturaleza. Mi vecina, mi compañera, la que me hace renegar, la que más de una vez me hace escapar algún lagrimón. La que demanda, la que exige, la que pucherea. La que roba mis días, mis horas . La que está al tanto de todo lo que pasa en el mundo. La que nada se le escapa, la que no oye, pero te escucha. Hoy se puso la camiseta con sus 96 años y nos pusimos a hacer barbijos. No puedo amarla tanto, mí Telmix hermosa me llenás el corazón a punto de explotar".

