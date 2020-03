En plena cuarentena, Policía habría aprovechado para abusar de una mujer

A pesar de que la cuarentena obligatoria en toda Colombia sigue vigente en el país, definitivamente hay cosas que no cambian y así lo demuestran los casos que se conocen día a día.

Esta vez, los protagonistas son unos policías quienes, según la denuncia que se conoció, habría abusado sexualmente de una mujer que salió a pasear su mascota a las afueras de su hogar.

La habitante de la localidad de Bosa, en Bogotá, habría sido detenido solo por violar la cuarentena, aunque dice que estaba sacando a su perro, excepción que está contemplada dentro del decreto que

Según la denuncia que hizo la víctima a Caracol Radio, un grupo de agentes la detuvo cuando iba con su perro. Dejaron al animal en casa y se llevaron a la mujer en un bus de la Policía. Los agentes empezaron a pedirle dinero para pedirle libre, y le dijeron que "también podría darles otra cosa". La mujer se rehusó y prefirió que se continuara "legalmente" con el procedimiento, aunque llevaba dinero en su ropa interior.

“Después de que bajan a todos los muchachos que iban en el bus, uno de los policías se me acerca y me dice que le entregue todo lo que tenga. Luego me hizo quitar la ropa. Yo tenia 100.000 pesos en los senos, me los quitó y me dice que tenía los senos muy lindos. Yo estaba tan asustada que tuve que vomitar", comentó la mujer.

Y agregó: "Una mujer policía ahora si me quita los panties, me quita el dinero, yo le digo en el oído que me ayude que vienen abusando de mi en ese bus, que yo no me robe ninguna plata pero ella dice ‘lo siento mujer’ y le dice al otro policia ‘sí ahí la tiene’".

La Policía anunció que se abrirá una investigación por este caso y se calificó de gravísima la acción, en caso de que se compruebe que es verdad lo que sucedió.

