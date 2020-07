"Acusan" a Cristiano Ronaldo de burlarse del sudado que hizo Paola Jara

No nos juzguen, pero este meme teníamos que compartirlo con ustedes. Paola Jara sigue siendo tendencia por el sudado de pollo que le preparó a Jessi Uribe, pero nosotros solo queremos compartirles un imagen bastante graciosa, épica y que explotó las redes sociales.

Aquí ya la cuestión no tiene que ver con la cantante de música popular. Esto ya es más como una especia de premio al derroche de creatividad y de ingenio que han tenido los internautas aprovechando todo el delirio colectivo que se generó en redes por la forma de preparar un sudado de pollo.

Pues bien, en Internet empezó a circular una imagen que, para nosotros, es oro puro. De repente, apreció una foto estilo 'selfie' de Cristiano Ronaldo con un plato de un sudado de pollo. Claramente es un montaje que se usó para bromear sobre las supuestas habilidades de CR7 en la cocina, "mucho mejores" que las de Paola Jara.

Juzguen ustedes:

Al respecto de las burlas, Paola Jara no se quedó callada y ya habló al respecto en sus redes sociales: “No sé si reírme o qué, me parece chistoso que esté en tendencias porque hice un sudado de pollo. No veo nada de raro en eso. De pronto no era el mejor emplatado o el mejor servido, pero quedó rico”.

