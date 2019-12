Aczino salió campeón de la FMS México con puntaje perfecto y se retirará de la competencia

¡ACZINO se baja de FMS! ����



Pime: "Un fuerte aplauso para Aczino. Sin duda marcó la historia de nuestra FMS, el siguiente año no lo tendremos, pero seguimos adelante."



Por lo tanto, MCKlopedia y Aczino no estarán en 2020 y Jack jugará el Play Off#FMSMexico