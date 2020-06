Adrien Broner dispuesto a combatir con un joven boxeador de Oscar de la Hoya

Vergil Ortiz fue uno de los prospectos del año luego hivalnar cuatro victoria y todas por la vía rápida. Sin embargo, el joven boxeador de Golden Boy Promotion comienza a pedir nombres para que no todo sea rosas en su récord y uno que dijo que estaría dispuesto a enfrentarlo es Adrien Broner.

The Problem (33-4-1, 24KOs) no volvió a ser el temible boxeador que era luego de tremenda paliza que se llevó por parte del argentino Marcos Maidana. Además, el año pasado Manny Pacquiao le dio una lección de boxeo en el MGM Gran de Las Vegas por lo que no se lo ve de esa clase que presenció en vivo y en directo.

Ortiz pidió por Adrien Broner. (Foto: Getty)

Sin embargo, lo de Ortiz es muy diferente. El boxeador de 22 años es un invicto de 15 peleas ganadas y las 15 por la vía rápida. "Siempre tuve un gran respeto por Broner por invitarme a mí y a Héctor Beltrán a tomarnos una foto con él cuando Mike Tyson nos ignoró ¿A quién le gustaría ver esta pelea?", publicó el peleador, en Instagram, una foto con Broner.

Inmediatamente quien respondió fue Oscar de la Hoya al decir que era dinero fácil, por lo que The Problem no dudó y dijo, según Boxing Scene, que "saldré de la jubilación y fumaré tu chico". Además, dijo que luego de la pelea le iba a dar algo especial a él.

Cabe recordar que Adrien Broner logró ser campeón del mundo en cuatro categorías entre 2011 y 2018. Además, no solo peleó con Maidana y Pacquiao sino que además con Mikey Garcia, Jessie Vargas, Adrian Granados, Shaw Porter y Jonh Molina Jr, por lo que es un rival con trayectoria para Vergil Ortiz.

Lee También