Califican de absurda la idea de Greeicy y Jessi Uribe por iniciativa para ayudar

En la actualidad son muchas las iniciativas que han surgido para ayudar a los menos favorecidos por la crisis de la pandemia de Coronavirus, unas han sido mejor recibidas que otras, pero todas valen. Hay gente que voluntariamente se ha ofrecido a regalar mercados y comida, otra ha entregado dineros y así. Y entre los famosos también se pueden contar muchas ideas para solidarizarse tal como han sido los conciertos vía web, las subastas de objetos muy preciados, entre otras cosas.

En esa medida, en Colombia surgió la idea de hacer el primer "Aeroconcierto" en Colombia, el cual fue anunciado por la Alcaldía de Medellín, al cual se sumarán varios artistas colombianos. Este será transmitido en directo mientras los artistas (Greeicy, Jessi Uribe, Pipe Peláez y Mike Bahía) sobrevuelan en un helicóptero por Medellín.

Este será el helicóptero que transportará a los artistas por todo Medellín.

En las calles algunos vehículos de la policía patrullarán con amplificadores que retransmitirán el concierto. "La primera actividad de esta campaña social es un concierto a bordo de un helicóptero con 4 artistas dando una presentación en vivo a toda la ciudad de Medellín. Este será transmitido en vivo por TV, radio y canales digitales. Adicionalmente y mientras el concierto ocurre, varios vehículos de la policía, dotados con audio y con señal en vivo, patrullarán los barrios de la ciudad, amplificando el audio", explicó el portal de Tropicana FM..

Dani, es una iniciativa privada de entretenimiento para estos días de cuarentena y los dineros recolectados con la 'boleta simbólica' serán para apoyar la emergencia. No hay recursos públicos. pic.twitter.com/saZAv5d4lN — A n d r é s F e r n á n d e z S. (@comunicandres) April 16, 2020

Y agregó, "En contraprestación, se invitará a las personas a que se sumen “comprando” una “boleta” que, realmente, equivale a un propósito de ayuda, como por ejemplo, alimentación humana, alimentación animal, salud psicológica, entre otros".

Sin embargo a muchos ciudadanos no les gustó mucho la idea y salieron comentarios como: "Lo mejor del concierto es que se llama #quedateencasa y ellos paseando en un helicóptero, ¿ironía o estupidez?", "Otra forma adsurda de botar el dinero y no ayudar como es debido en esta pandemia", "No tiene nada de respetuoso sobrevolar en lugares donde su música no es bienvenida. Sin mencionar el gasto RIDÍCULO de un helicóptero y la logística de traer esos personajes", fueron algunos de ellos.

