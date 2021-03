Agarrón entre Vanessa de la Torre y Darcy Quinn por decir que "los perros no son niños"

Un gran debate se ha armado en las últimas semanas debido a que se ha librado una batalla por que las mascotas domésticas, que ya son parte de la familia de muchas personas, puedan viajar en la parte de la cabina del avión como lo hace la gente normalmente.

Este tema fue tratado en el programa 6AM de Caracol Radio y allí las periodistas Vanessa de la Torre y Darcy Quinn se enfrentaron por sus posiciones con respecto al tema y hubo un debate bastante acalorado entre las dos.

“Las mascotas hacen parte de los hogares; son parte de la familia, son parte del entorno de una persona que, si se cambia de ciudad o se va de viaje por un tiempo largo, no quiere dejarla tirada. Hay una dependencia emocional como la tenemos con cualquier ser querido. Las compañías tienen que entender que están transportando vidas”, dijo Quinn en un principio.

Luego, Vanessa le replicó y aseguró: “A mí me parece que la gente se descaró; ahora todos los perros son de acompañamiento. Tengo dos perros y pago el guacal pera llevarlos en su guacal, pero yo no puedo pretender que el mundo sea como yo quiero, que es andando con el perro por todo el avión. Los perros no son niños ni son seres humanos, son animales”.

Hasta ahí todo iba bien, pero De la Torre hizo un comentario que sacó totalmente de casillas a Darcy: “Darcy anda con ‘Toño’ (su perro) como si fuera un señor; no es un señor, es un perro”.

A lo cual, Quinn estalló y le respondió: “Vanessa, no califique mis sentimientos; usted no califique mi relación con ‘Toño’. Él es muy importante en mi vida. Perdóneme, pero eso hace parte del respeto. Eso no lo puede calificar usted y no lo puede calificar nadie. “Sus hijos son sus hijos, pero mis hijos son mis perros. ‘Toño’ es mi hijo, ‘sorry’. Por eso se creó una figura llamada soporte emocional. Ustedes no saben la cantidad de animales que le han salvado la vida a una persona. Respeten, como uno respeta a quienes deciden tener hijos. Calificar las relaciones, el amor y los vínculos de una persona hacia un animal me parece una profunda falta de respeto".

