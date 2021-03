Agenda de hoy, domingo 14 de marzo: Copa de la Liga Profesional, Premier League, LaLiga, Serie A y más

Como todos los días, en Bolavip te mostramos la agenda con todos los partidos de las ligas y copas de Argentina, Colombia, Inglaterra, España, Francia, Italia,y México, así como también los amistosos internacionales y eliminatorias de cada continente.

Se viene un domingo 14 de marzo con grandes partidos de fútbol, con acción en las competencias más importantes como la Copa de la Liga Profesional, La Premier League, la Serie A de Italia, LaLiga, Ligue 1 de Francia, la Liga Betplay de Colombia y la Liga MX.

Copa de la Liga Profesional | Argentina

Boca Juniors vs. River Plate | Quinta Jornada

18:00 ARG, CHL, URU, PAR, BRA

17:00 VEN, BOL

16:00 COL, PER, ECU, USA (ET)

15:00 CDMX

Banfield vs. San Lorenzo | Quinta Jornada

21:30 ARG, CHL, URU, PAR, BRA

20:30 VEN, BOL

19:30 COL, PER, ECU, USA (ET)

18:30 CDMX

Primera Nacional | Argentina

Brown de Adrogué vs. Brown de Puerto Madryn | Primera Jornada

17:10 ARG, CHL, URU, PAR, BRA

16:10 VEN, BOL

15:10 COL, PER, ECU, USA (ET)

14:10 CDMX

Estudiantes de Río Cuarto vs. Deportivo Maipú | Primera Jornada

18:00 ARG, CHL, URU, PAR, BRA

17:00 VEN, BOL

16:00 COL, PER, ECU, USA (ET)

15:00 CDMX

San Martín de Tucumán vs. Alvarado | Primera Jornada

19:00 ARG, CHL, URU, PAR, BRA

18:00 VEN, BOL

17:00 COL, PER, ECU, USA (ET)

16:00 CDMX

Guemes vs. Ferro Carril Oeste | Primera Jornada

20:00 ARG, CHL, URU, PAR, BRA

19:00 VEN, BOL

18:00 COL, PER, ECU, USA (ET)

17:00 CDMX

Liga MX | México

Toluca vs. Pachuca | Jornada 11

15:00 ARG, CHL, URU, PAR, BRA

14:00 VEN, BOL

13:00 COL, PER, ECU, USA (ET)

12:00 CDMX

Querétaro vs. Atlético San Luis | Jornada 11

21:00 ARG, CHL, URU, PAR, BRA

20:00 VEN, BOL

19:00 COL, PER, ECU, USA (ET)

18:00 CDMX

Guadalajara vs. América | Jornada 11

23:00 ARG, CHL, URU, PAR, BRA

22:00 VEN, BOL

21:00 COL, PER, ECU, USA (ET)

20:00 CDMX

La Liga | España

Celta de Vigo vs. Athletic Bilbao |Jornada 27

10:00 ARG, CHL, URU, PAR, BRA

09:00 VEN, BOL

08:00 COL, PER, ECU, USA (ET)

07:00 CDMX

Granada vs. Real Sociedad | Jornada 27

12:15 ARG, CHL, URU, PAR, BRA

11:15 VEN, BOL

10:15 COL, PER, ECU, USA (ET)

09:15 CDMX

Eibar vs. Villarreal | Jornada 27

14:30 ARG, CHL, URU, PAR, BRA

13:30 VEN, BOL

12:30 COL, PER, ECU, USA (ET)

11:30 CDMX

Sevilla vs. Real Betis | Jornada 27

17:00 ARG, CHL, URU, PAR, BRA

16:00 VEN, BOL

15:00 COL, PER, ECU, USA (ET)

14:00 CDMX

Premier League | Inglaterra

Southampton vs. Brighton & Hove Albion | Jornada 28

09:00 ARG, CHL, URU, PAR, BRA

08:00 VEN, BOL

07:00 COL, PER, ECU, USA (ET)

06:00 CDMX

Leicester City vs. Sheffield United | Jornada 28

11:00 ARG, CHL, URU, PAR, BRA

10:00 VEN, BOL

09:00 COL, PER, ECU, USA (ET)

08:00 CDMX

Arsenal vs. Tottenham | Jornada 28

13:30 ARG, CHL, URU, PAR, BRA

12:30 VEN, BOL

11:30 COL, PER, ECU, USA (ET)

10:30 CDMX

Manchester United vs. West Ham United | Jornada 28

16:15 ARG, CHL, URU, PAR, BRA

15:15 VEN, BOL

14:15 COL, PER, ECU, USA (ET)

13:15 CDMX

Serie A | Italia

Bolonia vs. Sampdoria | Jornada 27

08:30 ARG, CHL, URU, PAR, BRA

07:30 VEN, BOL

06:30 COL, PER, ECU, USA (ET)

05:30 CDMX

Parma vs. Roma | Jornada 27

11:00 ARG, CHL, URU, PAR, BRA

10:00 VEN, BOL

09:00 COL, PER, ECU, USA (ET)

08:00 CDMX

Torino vs. Inter | Jornada 27

11:00 ARG, CHL, URU, PAR, BRA

10:00 VEN, BOL

09:00 COL, PER, ECU, USA (ET)

08:00 CDMX

Cagliari vs. Juventus | Jornada 27

14:00 ARG, CHL, URU, PAR, BRA

13:00 VEN, BOL

12:00 COL, PER, ECU, USA (ET)

11:00 CDMX

Milan vs. Napoli | Jornada 27

16:45 ARG, CHL, URU, PAR, BRA

15:45 VEN, BOL

14:45 COL, PER, ECU, USA (ET)

13:45 CDMX

Bundesliga | Alemania

Bayer Leverkusen vs. Arminia Bielefeld | Jornada 25

09:30 ARG, CHL, URU, PAR, BRA

08:30 VEN, BOL

07:30 COL, PER, ECU, USA (ET)

06:30 CDMX

Leipzig vs. Eintracht Frankfurt | Jornada 25

11:30 ARG, CHL, URU, PAR, BRA

10:30 VEN, BOL

09:30 COL, PER, ECU, USA (ET)

08:30 CDMX

Stuttgart vs. Hoffenheim | Jornada 25

14:00 ARG, CHL, URU, PAR, BRA

13:00 VEN, BOL

12:00 COL, PER, ECU, USA (ET)

11:00 CDMX

Ligue 1 | Francia

Nimes vs. Montpellier | Jornada 29

09:00 ARG, CHL, URU, PAR, BRA

08:00 VEN, BOL

07:00 COL, PER, ECU, USA (ET)

06:00 CDMX

Dijon vs. Bordeaux | Jornada 29

11:00 ARG, CHL, URU, PAR, BRA

10:00 VEN, BOL

09:00 COL, PER, ECU, USA (ET)

08:00 CDMX

Lens vs. Metz | Jornada 29

11:00 ARG, CHL, URU, PAR, BRA

10:00 VEN, BOL

09:00 COL, PER, ECU, USA (ET)

08:00 CDMX

Lorient vs. Niza | Jornada 29

11:00 ARG, CHL, URU, PAR, BRA

10:00 VEN, BOL

09:00 COL, PER, ECU, USA (ET)

08:00 CDMX

Stade Rennes vs. Strasbourg | Jornada 29

11:00 ARG, CHL, URU, PAR, BRA

10:00 VEN, BOL

09:00 COL, PER, ECU, USA (ET)

08:00 CDMX

Monaco vs. Lille | Jornada 29

13:05 ARG, CHL, URU, PAR, BRA

12:05 VEN, BOL

11:05 COL, PER, ECU, USA (ET)

10:05 CDMX

PSG vs. Nantes | Jornada 29

17:00 ARG, CHL, URU, PAR, BRA

16:00 VEN, BOL

15:00 COL, PER, ECU, USA (ET)

14:00 CDMX

Liga Betplay | Colombia

Rionegro Águilas vs. Independiente Medellín | Jornada 12

19:35 ARG, CHL, URU, PAR, BRA

18:35 VEN, BOL

17:35 COL, PER, ECU, USA (ET)

16:35 CDMX

Atlético Nacional vs. Atlético Junior | Jornada 12

22:00 ARG, CHL, URU, PAR, BRA

21:00 VEN, BOL

20:00 COL, PER, ECU, USA (ET)

19:00 CDMX

