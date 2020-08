Agenda de sábado: Cruz Azul quiere seguir siendo único líder y vuelven los Playoffs de la NBA

AMÉRICA, CHIVAS Y CRUZ AZUL ANIMARÁN EL SÁBADO

19:00 Atlético San Luis vs. América

19:00 Chivas vs. Pachuca

21:00 Cruz Azul vs. Necaxa

La acción del sábado comenzará con partida doble: las águilas buscarán igual virtualmente la línea de Cruz Azul en su visita a San Luis, mientras que Guadalajara quiere recuperarse del partido perdido en la última jornada. En tanto, La Máquina depende de sí misma para seguir con el liderato de la Liga MX.

CHICHARITO HERNÁNDEZ, ALAN PULIDO Y MATÍAS ALMEYDA EN LA MLS

20:00 Colorado vs. Sporting Kansas City

21:30 Los Angeles Galaxy vs. San Jose Earthquakes

Alan Pulido no convierte desde la MLS is Back y querrá romper la sequía goleadora este sábado. Además, Javier Hernández es duda para el duelo ante el equipo del Pelado Almeyda, ya que se continua recuperando de una lesión muscular. Su presencia o no se resolverá en los últimos minutos.

VUELVEN LOS PLAYOFFS DE LA NBA

Saturday & Sunday’s NBA Playoffs Schedule pic.twitter.com/VPsThBIuk3 — NBA (@NBA) August 28, 2020

Luego del boicot por parte de los jugadores en protesta del racismo sistemático, volverá la acción de postemporada en la NBA: Bucks-Magic, Rockets-Thunder y Lakers-Trail Blazers son los tres encuentros programados para este día.

BOXEO Y UFC

En Estados Unidos habrá boxeo con combates mundialistas. Lo más importante sucederá con la defensa de José Ramírez frente a Viktor Postol. Además, regresa al ring el cubano Erislandy Lara y la futura estrella de los pesados: Daniel Dubois.



En tanto, también habrá pelea en el octógono con dos combates estelares entre Anthony Smith y Aleksandar Rakic y la revancha entre Magomed Ankalaev vs. Ion Cutelaba.

