Agenda de viernes: Alan Pulido vuelve a la acción y se juega la final entre León-Pachuca

FINAL DE LA COPA TELCEL

21:00 León vs. Pachuca

En el Estadio Nou Camp se definirá el cuadrangular de carácter amistoso que inició el martes. Los locales llegan tras golear a Juárez 4-0, mientras que los Tuzos despacharon a Atlético San Luis por la mínima diferencia.

ALAN PULIDO EN ACCIÓN

19:00 Sporting Kansas City vs. Colorado Rapids

19:00 DC United vs. New England Revolution

21:30 Real Salt Lake vs. Minnesota United

El equipo de Kansas volverá a la acción este viernes por la tarde, en el partido correspondiente a la segunda jornada de la MLS is Back. No será un partido más, ya que vienen de caer ante Minnesota United 1-2. Pulido debe marcar para que la clasificación no peligre.

LOS COLETAZOS DEL CLÁSICO

Anoche Chivas derrotó 4-3 a América en un partidazo de la Copa por México, lo que le dio al Rebaño la posibilidad de disputarse el título ante Cruz Azul en la final. Es probable que, el resultado en contra y el mal funcionamiento en todo el año, le traiga represalias al Piojo Herrera este día viernes.

PODRÍA DEFINIRSE EL PRIMER ASCENSO A LA PREMIER LEAGUE

11:30 Huddersfield Town vs. West Bromwich Albion

El equipo visitante, quien es escolta del Leeds, deberá ganar ya que solamente le saca un punto a su perseguidor Brentford. Si no lo hace, el equipo del argentino Marcelo Bielsa estará consiguiendo en tan ansiado ascenso a la Premier League.

GRAN PREMIO DE HUNGRÍA

En la Fórmula 1 comenzarán a realizarse las pruebas libres de lo que será la competencia el próximo domingo. Cabe recordar Lewis Hamilton, último ganador en Hungría, viene de ganar la carrera en Austria.

