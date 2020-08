Agenda: vigilia por Guillermo Almada y semifinal de Champions League

�� FINAL SCORE THREAD ��



The @OrlandoMagic defeat MIL and go up 1-0 behind Nikola Vucevic's #NBAPlayoffs career-high 35 PTS, 14 REB!



Terrence Ross: 18 PTS

Markelle Fultz: 15 PTS, 6 AST

Gary Clark: 15 PTS, 4 3PM

D.J. Augustin: 11 PTS, 11 AST

Giannis: 31 PTS, 17 REB, 7 AST pic.twitter.com/ZVeaIVPxvV