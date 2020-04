En Reino Unido dicen que "aislamiento inteligente" sirve para matar a la población

Miles de historias se han visto en el mundo debido a la pandemia del Coronavirus que agobia a todo el planeta. Unas tristes, unas menos, pero todos estamos en la misma sintonía de poder superar esto lo más rápido posible y que no haya ni un muerto más. La tragedia en Italia, España y ahor se une Estados Unidos es lamentable y las personas nos han enseñado el valor de lo básico: la familia, los pequeños detalles y quienes los pierden están pasando horas terribles.

En Colombia no ha sido la excepción, según el reporte de este domingo del Ministerio de Salud, ya fallecieron 35 personas, hay contagiadas 1485 y cada día el aumento es mayor por lo cual las medidas de aislamiento obligatorio preventivo se hacen más necesarias que nunca y no hay que bajar los brazos ni ceder, menos en este momento cuando el país está en la fase de mitigación del virus y todas las acciones preventivas serán la semilla para no tener una tragedia de magnitudes incalculadas.

Sin embargo, a pesar de que cada día se duplican los contagiados, desde el Gobierno Nacional se está planteando un "Aislamiento Inteligente", desde el próximo 13 de abril, fecha en la que termina la cuarentena obligatoria, lo cual quiere decir que la gente volverá al trabajo normalmente para activar la economia, sin importar las consecuencias del virus. Hay ejemplos de esto que se han realizado en Corea del Sur, con éxito, y en Holanda, con rotundo fracaso, dos países infinitamente más desarrollados que Colombia.

Ojo con esto: Holanda implementó una ‘cuarentena inteligente’ y ha visto crecer rápidamente el número de infectados mientras la tasa de mortalidad por el virus es de la más altas del mundo. Coronavirus: Why Dutch lockdown may be a high-risk strategy https://t.co/cRYI52VLUv — Carlos F. Galán (@CarlosFGalan) April 6, 2020

Y ya hay voces autorizadas que se han pronunciado al respecto y no son buenas las recomendaciones. Según la BBC, esta estrategia hizo que en Holanda el virus se extendiera rápidamente. Además, el país tiene ahora una de las cifras de mortalidad más altas del mundo por el COVID-19. Un asesor científico del Reino Unido confirmó que lo que se buscaba era crear inmunidad en la población haciendo que más gente se contagiara. Sin embargo, el gran problema de esto era que gran parte de la población iba a morir.

"Permitir que un virus mortal se propague por la sociedad para crear un nivel de inmunidad implícitamente significa aceptar que las personas morirán", dijo la BBC. Es así como, desde que empezó la pandemia, en un país de 6,3 millones de habitantes han muerto 1874 personas. Además, solo se han recuperado 257. De hecho, hoy este país ocupa el puesto 12 con números de contagios. En total, suman 18.917

