Alberto Contador hace de 'Nostradamus': "Veo a Egan repitiendo el Tour de Francia"

Con el aval de la UCI, es un hecho que el caledario copetitivo del ciclismo se va a desarrollar en 2020 a pesar de toda la crisis del Coronavirus. Las carreras más importantes se van a llevar a cabo, lo que quiere decir que en este año Italia, Francia y España verán zurcar sus tierras los pelotones de ciclistas. Por eso, los expertos y especialistas en el tema empiezan a realizar sus pronósticos.

Uno de los que reveló sus cartas fue el exciclista español, Alberto Contador. En entrevista para el programa radial 'El VBAR', de Caracol Radio, opinó sobre las próximas competencias que se avecinan en el ciclismo y no pasó por alto el Tour de Francia. Para él, Egan Bernal y Chris Froome son los máximos candidatos a ganar la próxima edición. En todo caso, se la jugó solo por uno y ve al colombiano convirtiéndose en bicampeón en los Campos Elíseos.

“Si tuviera que decir uno, posiblemente diría que Egan. Responde increíblemente, tiene una madurez que sorprende y lo veo repitiendo victoria en el Tour”.

Según explicó, Bernal y Froome tienen el ADN de campeones y por eso pican en punta, según su criterio, para afrontar esta carrera y tener el mejor tiempo cuando lleguen a París. En todo caso, no descartó alguna sorpresa teniendo en cuenta el alto nivel de otros corredores como Primoz Roglic y Tom Dumoulin. Sobre Nairo Quintana, también lo puso entre los candidatos, por su historial, pero no lo ve tan firme por su nuevo equipo: "el Tour no de pende de uno mismo y hay equipos más potentes que el suyo", argumentó.

Las palabras de Alberto Contador en 'El VBAR' de Caracol Radio:

Cabe recordar que la 'Grande Boucle' se llevará a cabo entre el 29 de agosto y el 20 de septiembre con un total de 21 etapas.

