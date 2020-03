Alcalde de Soacha le cantó la tabla a Claudia López

Bastante directo fue el argumento de Juan Carlos Saldarriaga, alcalde del municipio de Soacha sobre las medidas que se han propuesto en la ciudad de Bogotá en medio del tratamiento preventivo contra el coronavirus.

El representente del municipio más poblado de Cundinamarca fue bastante crítico con lo que se ha propuesto y remarcó la importancia de trabajar para superar la crisis sanitaria. "Nosotros no podemos seguir sacando medidas locales sin ver que es lo que afecta al vecino y con eso creer que estamos siendo los primeros en el país. No es cómo estamos hoy sino, cómo entregamos las ciudades cuando pase el coronavirus. No hacer ese protagonismo y hay que trabajar con las autoridades para sacar adelante nuestra comunidad". dijo.

Saldarriaga ejemplificó la situación con la propuesta de Claudia López con respecto al no cobro de los servicios públicos. "Existieron unas medidas que nos metieron en aprietos. Anunciar en Bogotá que no iban a cobrar los servicios públicos.Acá en Soacha la gente preguntaba porqué el alcalde no hace lo mismo. La decisión es del Gobierno Nacional y las empresas públicas son de Bogotá. El presupuesto del distrito es mucho más amplió que el de Soacha".

En el país, se han confirmado 470 casos por coronavirus de los cuales 187 pacientes han sido descubiertos en Bogotá y 21 en diferentes municipios de Cundinamarca.

Confirmamos 21 nuevos casos de coronavirus en Colombia. Con estos diagnósticos, el país llega a un total de 491 pacientes con COVID-19. Los detalles: https://t.co/SiKTpTCQ3W pic.twitter.com/yEHP0VS0wJ — MinSaludCol (@MinSaludCol) March 26, 2020

Lee También