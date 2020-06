Alcaldía de Bogotá ordenó el cierre de algunos comercios por incumplimiento en medidas de bioseguridad

Este viernes 19 de junio en todo el país se desarrolló la jornada del día sin IVA, un evento en el cual los compradores podrían adquirir algunos productos sin pagar impuestos.

En varias zonas del país las imagenes fueron algo desalentadoras. Los comercios recibieron una gran cantidad de personas y en muchos casos las medidas sanitarias para evitar los contagios por coronavirus no se respetaron.

Debido a este hecho, desde la Alcaldía de Bogotá se ordenó el cierre de algunos establecimientos argumentando el incumpliento de los protocolos de bioseguridad.

Se impone multa a Alkosto de la Av 68 por incumpliento de medidas sanitarias.



Este almacén ha funcionado sin problema 3 meses pero el desborde propiciado por #DiaSinIva llevó a un relajamiento de controles de bioseguridad.



La reactivación económica solo funcionará si es gradual pic.twitter.com/HLTopkaFKQ — Luis Ernesto Gómez�� (@LuisErnestoGL) June 19, 2020

"Estamos finalizando en este momento la diligencia en el Alkosto de Venecia donde se realizó la suspensión preventiva, la suspensión temporal de actividad económica. Se cierran las puertas y se le informa a todas las personas que estaban afuera hace muchas horas que esto hoy constituye un riesgo para su salud y para la vida", puntualizó Luis Ernesto Gómez, secretario de gobierno.

Alcaldía de Bogotá ordenó cierre y suspensión de actividades por 4 días en Alkosto de Venecia, por incumplimiento medidas de bioseguridad, falta de control de aglomeraciones y distanciamiento. @LuisErnestoGL advierte que el establecimiento estará cerrado hasta el martes pic.twitter.com/IJvdTCxvz3 — Nattaly Rueda (@NattiRueda) June 19, 2020

El funcionario remarcó la importancia de evitar concurrir a estos lugares con el propósito de evitar el contagio. "Invitamos a toda la ciudadania a que entienda a que no hay ningún descuento que valga la vida. No hay nada que puedan comprar hoy que sea tan importante como para que ustedes terminen contagiado por coronavirus y Dios no lo quiera algunos de sus familiares pierda la vida", aseguró.

