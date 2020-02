Uriel Antuna está pasando sus horas más difíciles desde que es jugador de Chivas. El jugador no tuvo su mejor partido ante Cruz Azul, lo que produjo ser abucheado por toda la afición.

Como si fuera poco, en los medios de comunicación se empezó a discutir acerca de lo invertido por el futbolista y, uno de ellos, fue el siempre polémico Álvaro Morales.

No obstante, el periodista de ESPN fue por un poco más y preguntó, en su cuenta personal de Twitter, cuándo iba a anunciar su retiro Antuna. El futbolista no se lo tomó para nada bien y le respondió que Morales come gracias al Rebaño.

Pensar que Alvarito iba a quedarse callado es de ingenuo y, en uno de sus clásicos videos, le dedicó dos minutos para retrucarle lo expuesto.

Guarda silencio que si no fuera por chivas no comes�� — Uriel Antuna (@AntunaUriel) February 17, 2020

Aquí el video, que tuvo más de ochenta mil reproducciones en un par de horas:

Las redes de @AlvaritoMorales ��



El mensaje de Alvarito para Uriel Antuna �� pic.twitter.com/4s99fqtCqv — Futbol Picante (@futpicante) February 20, 2020

