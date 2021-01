Que se tengan todos: Carlos Antonio Vélez dejaría el fútbol para ser Senador

Los últimos años en Colombia a nivel político han estado bastante movidos y controvertidos por las diferentes disputas que han tenido las bancadas de Gobierno con las alternativas y el poco peso del presidente Iván Duque (hablando estrictamente de su peso como dirigente) ha llevado a que se hable desde ya de las elecciones de 2022.

Ni siquiera el amo del jefe de Estado, Álvaro Uribe Vélez, confía en la gestión que viene haciendo Duque. De hecho, hace poco subió una imagen a su cuenta de Twitter haciendo referencia a que en 2022 hay que "salvar a Colombia" y generó dudas entre sus mismos partidarios ya que se preguntaron si hay que salvar al país de su propio Gobierno.

Lo cierto es que ya desde todas las esferas políticas se viene manejando lo que serán las elecciones del próximo año y el mismo Uribe habló de las opciones que está manejando su partido político, el Centro Democrático, para integrar las listas al Senado y Cámara de Representantes.

Y curiosamente salió un nombre a relucir que se ha caracterizado por compartir la misma ideología de derecha y no ser acólito del Proceso de Paz, pero que está metido en el periodismo deportivo y no con la política: Carlos Antonio Vélez.

Sí, el popular profe podría ser uno de los fuertes candidatos del Centro Democrático, según explicó el mismo Uribe: “A mí me gustaría ver en el Senado a personas del sector de víctimas. Me gustaría ver en el Senado a personas de la cultura, del arte, como Jorge Cárdenas. Me gustaría ver en el Senado la juventud de Miguel Uribe Turbay. Me gustaría ver el Senado a personas del deporte como Carlos Antonio Vélez. Me gustaría ver en el Senado a ese tipo de personas”, aseguró el exmandatario en entrevista con Semana.

