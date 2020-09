América perdió y de inmediato llovieron las críticas para Adrián Ramos

No fue el cierre que los aficionados del América de Cali querían. En la noche del viernes el conjunto dirigido por Juan Cruz Real cayó 2 a 0 ante el Junior y cedió la posibilidad de consagrarse con un nuevo título en el fútbol profesional colombiano.

Desafortunadamente la presencia de Adrián Ramos no fue la ideal y en el panel de ESPN lo críticaron con bastante fuerza. "Me parece que es increíble que la gente pensara que no se iba a notar lo de Pisano, Rangel y Guimaraes. Por supuesto que se iba a notar", sostuvo Luis Arturo Henao.

El Coleccionista de datos no tuvo filtro y habló sobre la decepcionante actuación de uno de los referentes en el ataque rojo. "Lo de Adrian Ramos es penoso este año. Un jugador que vino con mucha expectativa, mucho cartel y nivel en Europa y aquí este año realmente no ha podido. Si no se acomoda al puesto de 9 o de 11", puntualizó.

LUIS ARTURO HENAO: "LO DE ADRIÁN RAMOS ES PENOSO"#ESPNRadioColombia | El 'Coleccionista de Datos' y su crítica sobre el experimentado delantero del América de Cali con pasado en el fútbol europeo. pic.twitter.com/kuLSJwmp2D — ESPN Colombia (@ESPNColombia) September 12, 2020

De la misma manera, Óscar Córdoba también tuvo tiempo para hablar del encuentro disputado en el imponente estadio Pascual Guerrero y sostuvo que la actuación del delantero no ha sido la que sus fanáticos esperaban.

"Le ha quedado un poco lejano el arco a Adrián. No ha sido asertivo en el momento de buscar y marcar para el América", sostuvo el exguardamenta de la Selección Colombia.

