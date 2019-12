Amparo afirmó que conoció a los extraterrestres y está esperando que se la lleven

Amparo Grisales es una de las mujeres más queridas por los colombianos, pero también es una de las más polémicas.

La 'diva' habló sobre una particular experiencia que vivió hace bastantes años cuando estaba joven, en la que tuvo contacto con algunos extraterrestres.

"Tenía 20 años y fue el 31 de diciembre de 1976. Yo miro por la ventana y veo tremenda nave que venía detrás del cerro de Monserrate. Apenas estaba elevando vuelo y le vi toda la barriga y todas las lucecitas en la mitad. Era un platillo. Saqué mi cámara y le tomé fotos, pero cuando las revelé salieron quemadas", contó en una entrevista a la revista Bocas.

Amparo contó otra experiencia similar que vivió en México: "Después, en México, pero ese sí fue de noche. Y lo pude captar bien ya que eran las mismas luces del primero y dejó la misma especie de ola de colores. Eso fue cerca de Tepoztlán, donde dicen que hay montañas mágicas que son puertas tridimensionales", comentó Grisales.

La actriz además aseguró que está preparada para que se la lleven y sería feliz: "Soy una convencida y sigo estudiando el tema. Y entre más leo, más lo veo de una manera científica. Muy pocas personas pueden contar lo que hoy cuento. Lo único que me falta es que me lleven y eso sí lo digo clarito: me encantaría que me llevaran. Y estoy preparándome. Y no estoy loca, estoy muy cuerda", finalizó Amparo.

Por el momento Amparo se encuentra descansando del reality 'Yo me llamo', ya que se el programa volverá a emitirse en su fase final, en el mes de enero.

