La serie "Sex and the City" fue una de las más exitosas en la década de los 90' y ahora vuelve con una nueva versión en "Just Like That". ¿Cuándo es el lanzamiento? ¿Cómo ver el reebot?.

“And Just Like That”: cuándo y cómo ver el regreso de la serie “Sex and The City”

"Sex and The City" fue sin dudas una de las series estadounidenses que marcó tendencia en la década de los 90’ con seis temporadas y 98 capítulos a través de la cadena de HBO junto a Sarah Jessica Parker (como Carrie Bradshaw) y coprotagonizada por Kim Cattrall (como Samantha Jones), Kristin Davis (como Charlotte York) y Cynthia Nixon (como Miranda Hobbes).

Ahora, 17 años después el elenco vuelve con una nueva temporada pero esta vez con el nombre “Just Like That” el 9 de diciembre por HBO Max con una versión más madura por parte de las protagonistas. La serie contará con diez episodios.

Sin embargo, “Just like That” tendrá una ausencia importante y se trata de Kim Catrall. Para justificar su ausencia, se contará que Samantha tomó la decisión de alejarse de sus amigas. 'Intentamos contar la realidad de ser una mujer de 50 años en Nueva York. Así que debería ser natural que los amigos que tienes a los 30 no son los mismos que los que tienes a los 50', señalaron desde la producción.

Incluso, según el showrunner de la serie, Samantha ahora viviría en Londres y, aunque no aparezca, físicamente todo apunta a que estará presente en la trama y que Carrie intentará ponerse en contacto con ella.

¿Qué se verá en ‘Just like That’?

La relación entre Carrie y Mr Big (Chris Nort) podría consolidarse y fortalecerse luego de varios idas y vueltas, la relación entre ellos siempre fue una incógnita. Sin embargo, todo parece que por fin Sarah Jessica Parker siguió feliz al lado de su verdadero amor durante todos estos años, ya que han sido varias las imágenes que se pudieron ver de ellos juntos en And just like that.

¿Qué otras cuestiones muestra el tráiler?

El tráiler empieza con una voz en off de Jessica Parker donde cuenta como han cambiado sus vidas. 'Dicen que algunas cosas nunca cambian pero la verdad es que la vida está llena de sorpresas. Y a medida que su historia se desarrolla, la ciudad se reinventa. Y justo así, un nuevo capítulo comienza”, señala.

Nuevos Personajes

Tras la ausencia de Kim Catrall como Samantha, quien podría ser su reemplazo es Nicole Ari Parker como Lisa Todd Wexley, una directora de documentales y madre de tres hijos residente en Park Avenue.

Otros los personajes que aparecerán son Sarita Choudhury quien dará vida a una agente inmobiliaria llamada Seema Patel y Karen Pittman tendrá el papel de la Dra. Nya Wallace, una poderosa abogada y profesora de la Universidad de Columbia.

Los hijos de Mirada y Charlotte serán parte de “Just Like That”

Los seguidores de ‘Sex and the City’ tendrán en cuenta que los hijos de Miranda y Charlotte eran pequeños en la última película pero ahora estarán presentes en el reboot donde se los verá de grandes y en plena vida universitaria. Cathy Ang interpretará a Lily Goldenblatt, Alexa Swinton será su hermana Rose Goldenblatt y Niall Cunningham dará vida a Brady Hobbes.