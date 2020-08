Le dijeron a Andrea Guerrero que estaba 'gordísima' y ella respondió

Andrea Guerrero es una de las presentadoras de deportes más conocidas en el fútbol colombiano y es quien dirige todo lo que concierne a deportes en el canal RCN y trabaja para la cadena ESPN.

Desde hace muchos años, los fanáticos del FPC han disfrutado y criticado todo lo hecho por ella y así mismo son conscientes de sus cambios físicos a los largo de toda su carrera como profesional.

Por esto, ella siempre ha sido muy explosiva a la hora de que le critiquen el físico porque sabe qué es sufrir el bullying, que en alguna ocasión lo padeció, y no le gusta que se refieran a ella.

Hace unos días una seguidora le dijo que estaba 'gordísima', cosa que le parecía 'terrible', a lo cual Andrea no se quedó callada y le respondió a la mujer que le hizo la crítica.

"Soy una convencida de que lo que ustedes piensen de mí es SU problema y no el mío, porque yo vivo mi vida pensando en qué me hace feliz a mi. Los invito a que seamos compasivos con el que está del otro lado, no naturalicemos la agresión en las redes sociales",dijo.

