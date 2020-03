La delicada situación médica que vive el cantante Andy Rivera

No se les haga extraño que el cantante Andy Rivera este alejado unos días de sus redes sociales debido a la delicada situación de salud por la que atraviesa.

A sus 25 años, Rivera tuvo que operarse de una segunda hernia discal ya que hace ocho años tuvo una cirugía sobre esta misma lesión, pero no tuvo los cuidados pertinentes.

“Me puse de terco a querer llenar mi ego, buscar aprobación en yo no sé quién, me obsesioné con competir en deportes, en levantamiento y a toda hora me comparaba con el del lado”, dijo el cantante en una historia que subió en su cuenta de Instagram.

En el video también contó lo difícil que es la recuperación después de esta operación porque “sufro para estornudar, me cuesta mucho ponerme las medias, perdí mucha independencia”.

Andy también mostró la evolución que ha tenido en las hidroterapias que se encuentra haciendo. El propósito es empezar a mover con normalidad la pierna derecha ya que no puede hacer cosas como manejar un carro.

