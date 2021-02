Deontay Wilder dijo que no quiere repetir rival y quiere a Andy Ruiz y Anthony Joshua

En el 2020, una de las victorias más rutilantes que se dio en el año fue la que tuvo Tyson Fury frente a Deontay Wilder en la que el británico derrotó por la vía rápida al entonces Campeón del Mundo de los Pesados del CMB. Desde que aquella noche de febrero no se lo ve al estadounidense que dijo que no tendría problemas volver frente a Anthony Joshua y Andy Ruiz.

El Bombardero de Bronce todavía se sigue poniendo a punto para regresar de la mejor manera tras la dura derrota que tuvo contra el Rey de los Gitanos. Es más, el nacido en Carolina del Norte quiere volver a estar nuevamente en los ojos del negocio y para esto necesita un nombre que pegue fuerte.

Debido a esto, en un Instagram Live con Marcus Watson, le consultaron a Deontay Wilder si estaría dispuesto a enfrentar a frente a Anthony Joshua o Andy Ruiz y su respuesta fue "Si". “Cualquier peleador que esté en lo más alto, y contra quien no me hayan visto pelear, esos son los peleadores contra los que más quiero que me vean”, comentó el excampeón del mundo del CMB.

Y agregó: “Solo quiero ir a lo más alto, y si es alguien contra quien no he peleado, con ese es con quiero pelear. Quiero limpiar la división. La gente piensa que ya me fui o que dejé de boxear, y no es cierto”.

Por otro lado, comentó que quiere la revancha frente a Tyson Fury, pero que también le atrae la idea de pelar contra nombres que no se encuentran en su récord.

