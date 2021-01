Un expromotor de Deontay Wilder pide que se enfrenten a Andy Ruiz en su próxima pelea

Una de las grandes preguntas que se hacen los fanáticos de boxeo es cuándo y contra quién será el regreso de Deontay Wilder a un ring tras la derrota frente a Tyson Fury. Se habla que de que volverá contra Charles Martin, algo que hizo estallar al reconocido promotor Lou DiBella, quien pidió a Andy Ruiz para el nacido en Carolina del Norte.

No hay dudas de que el Bombardero de Bronce tiene que regresar lo más pronto posible a la actividad luego de que haya caído por la vía rápida frente al Rey de los Gitanos. De todas maneras, su retorno debe ser contra un contrincante de peso y taquillero que lo deje cerca de su último adversario o de Anthony Joshua.

Lejos de esto se encuentra el excampeón del mundo pesado de la FIB, Charles Martin, quien se posiciona como el próximo rival para el exmonarca de los completo del CMB. “Como aficionado, me importa una mierda una pelea Charles Martin contra él”, expresó Lou DiBella a SecoudsOut sobre la posible pelea que se le podría armar a su exboxeador.

Y agregó: “No voy a privar de un día de pago, pero ¿a quién le importa una mierda esa pelea? Prefiero ver a Deontay enfrentarse a alguien que signifique algo, alguien como Andy Ruiz”. Por otro lado, el empresario dijo que luego del largo parón que tuvo por la derrota y su lesión en su bíceps, cualquier combate va a ser duro para él, sin importar quién este adelante.

¿Se puede dar Deontay Wilder vs. Andy Ruiz?

Una de las grandes problemáticas que tiene el boxeo es la gran cantidad de empresas que buscan combates por beneficio propio y no del deporte. Sin embargo, en este caso no habría problema debido a que ambos pertenecen a Premier Boxing Champions, pero no sería extraño que el Bombardero de Bronce no quiera cruzarse con un mexicanoamericano que supo soportar los golpes de Anthony Joshua y que tiene la mano pesada.

Lee También