¡Lapidario!: Don Nacho Beristain destruyó a Andy Ruiz por su próxima pelea

El próximo uno de mayo regresa al ring Andy Ruiz frente a Chris Arreola en lo que será su reaparición al boxeo tras casi dos años. Quien opinó al respecto fue Nacho Beristain que dijo que el Rocky Mexicano hará un fraude televisado.

El regreso del mexicoamericano es uno de los más esperados por los fanáticos del deporte los puños debido a que dio la sorpresa ante Anthony Joshua en junio de 2019.Tras aquel combate no se volvió a ver al nacido en California de la mejor manera.

Sin embargo, con Eddy Reynoso en su esquina, Andy Ruiz parece estar de vuelta luego de haberse puesto en forma de cara a una nueva pelea mundialista. A pesar de estos avances, Nacho Beristain, histórico técnico del boxeo mexicano, no dudó en decir que el peleador de California llevará adelante un fraude televisado.

“Yo pienso como técnico de este boxeo que es un fraude esta pelea. Por qué el gordito o exgordito es un peleador que está ahorita bien preparado por el entrenador de moda ahorita, ya la panza la bajó, se ve fuerte y el otro muchacho, aparte de que tiene mucho tiempo de no pelear, no tiene como peleador… no tiene gran calidad. Para mi gusto es una de las pocas peleas donde no son merecedoras de que uno se plante en la televisión para ver las peleas”, dijo el técnico a Boxeo en México.

Y agregó: “Dije ‘esto no puede ser, es un show’… Ese gordito ya se vio bien, está muy fuerte, está muy bien, pero lo ponen con un peleador que tiene mucho tiempo de no pelear y aparte que las últimas peleas que dio fueron pésimas”.

Lee También