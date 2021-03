Andy Ruiz tiene fecha oficial para su regreso y le lanzó un tiro a Chris Arreola

En el día de hoy Andy Ruiz confirmó que finalmente será el próximo 1 de mayo cuando se vuelva a subir a un ring para enfrentar al mexicano Chris Arreola. Tras el anuncio, el Rocky Mexicano dejó claro que, en Carson, California, hará todo lo que tenga que hacer para derrotar al nacido en Los Ángeles.

Una de los regresos más esperado es el del mexicoamericano luego de que haya caído frente a Anthony Joshua en Arabia Saudita el pasado 7 de diciembre de 2019. Es que la vuelta del nacido en California es muy esperada porque acaba de unirse al establo de Eddy Reynoso y se lo ve más enfocado para volver a ser campeón del mundo.

Finalmente será el 1 de mayo cuando Andy Ruiz vuelva a subir a un ring a enfrentar a Chris Arreola con el objetivo de volver posicionarse en el camino al título mundial. “Entrenar con el entrenador Eddy en su gimnasio ha sido increíble. Estoy cerca de grandes peleadores como Canelo Álvarez y nos estamos esforzando para que puedan verme mejor que nunca”, comentó tras el anuncio el excampeón del mundo según lo informado por BoxingScene.com.

Y agregó: “Conozco a Chris Arreola desde que me convertí en profesional. Es un guerrero mexicano como yo, y espero que me ataque con todo lo que tiene. Este será un evento lleno de acción entre luchadores que no retroceden. Seré inteligente y estaré listo para hacer lo que sea necesario para obtener la victoria y volver a ponerme en posición para convertirme de nuevo en campeón de peso pesado”.

Quién es Chris Arreola

Chris Arreola es un mexicoamericano de 40 años que ostenta un récord de 38 peleas ganadas, 33 por vía rápida, seis derrotas y un empate. En sus 17 años de carrera nunca fue campeón del mundo, pero peleó cuatro veces por un título mundial: dos frente a Bermane Stiverne, una frente a Vitatli Klitschko y otra con Deontay Wilder.

