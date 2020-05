Andy Ruiz eligió rival y lo desafió en las redes sociales

Andy Ruiz estuvo en boca de todos luego de que se haya confirmado que será entrenado por Eddy Reynoso, quien es considerado el mejor técnico de boxeo de 2019. Hoy se volvió a hablar de él debido a que el Rocky mexicano desafiar a un posible rival que para volver a reaparecer tras su penoso combate con Anthony Joshua.

El estadounidense se destaca por tener un andar tranquilo y no decir ninguna frase que haga ruido en los medios de comunicación. Sin embargo, en esta ocasión el excampeón del mundo le contestó al polaco Adam Kownacki que lo busca para su próxima pelea.

El estadounidense borró su tuit.

"En cualquier momento, en cualquier lugar", publicó Andy Ruiz en su cuenta de Twitter con una foto en la que dice que el europeo lo llamó a pelear. Sin embargo, The Destroyer eleminó su publicación lo que fue llamativo porque lanzó la piedra pero rápidamente escondió la mano.

Adam Kownacki es un boxeador que fue mencionado por el padre del estadounidense hace unas semanas pero estaba en duda ya que venía de perder por Roberto Helenius por KoT4 el pasado 7 de marzo en el Barclays Center de Brooklyn, por lo que tenía más chances de llegar a ser Chris Aerreola el rival de su hijo.

Cabe recordar que Kownacki tiene 31 años, ostenta un récord de 20 peleas ganadas, 15 por la via del nocaut, y tiene una sola derrota, es decir es un peleador que no genera un gran peligro desde los puños pero que no tiene grandes nombres para catapultar a Ruiz a las grandes carteleras de forma inmediata.

Lee También