No esquiva a nadie: Andy Ruiz pidió audiencia con dos peligrosos pesos pesados

El próximo 24 de abril Andy Ruiz se vuelve a presentar en un ring tras más de dos años de su última presentación frente Anthony Joshua en Arabia Saudita. Sin embargo, el Rocky Mexicano ya no solo piensa en Chris Arreola sino en su próxima pelea y confesó que le gustaría enfrentar a Deontay Wilder y a Tyson Fury.

Las vueltas, luego de las grandes caídas, son muy complicadas ya que es casi volver a empezar de cero y mejorar los errores. De todas maneras, para el mexicoamericano la historia se vuelve más complicado debido a que pasó un papelón cuando realizó la revancha con el británico.

Sin embargo, actualmente Andy Ruiz se encuentra muy motivado con Eddy Reynoso y muy enfocado en su regreso frente a Chris Arreola. A pesar de esto, el estadounidense habló del Bombardero de Bronce y dijo que le encantaría enfrentarlo.

Ruiz quiere el cinturón del CMB. (Getty)

“Claro que me encantaría, todos están hablando de esa pelea, y claro encantaría pelear con Wilder, o con Fury”, comentó el Rocky Mexicano a Little Giant Boxing. Y agregó: “Me encantaría ese cinturón verde que no pude tener, el del CMB. Es algo que necesito”.

Por otra parte, el mexicoamericano se refirió a los entrenamientos con Eddy Reynoso y dijo que está feliz porque día a día descubre nuevas habilidades que pode hacer arriba el ring. “Después de que perdí con Joshua, le dije a mi gente que quería hacer un cambio, quiero estar donde está Canelo. Estoy bajo su guía. Él y yo estamos trabajando juntos. Estar aquí rodeado de tantos campeones diferentes te da una mentalidad completamente diferente. Estoy feliz”, finalizó el excampeón del mundo.

