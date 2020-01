Andy Ruiz Jr, ex campeón mundial pesado AMB, OMB y FIB, decidió seprarse de Manny Robles, el entrenador que lo llevó a la cima del boxeo con ese histórico triunfo ante Anthony Joshua en junio de 2019.

Luego de la revancha en diciembre (derrota del mexicano por decisión unánime), y por la mala preparación del boxeador, ahora no trabajarán más juntos en este año.

"Lo vi venir, seré honesto. Lo noté durante el entrenamiento. Andy estaba haciendo lo que quería. Su padre, obviamiente, siendo su manager, no tuvo control sobre su hijo. Nadie de nosotros pudo controlarlo", expresó a ESPN.

"No iba a funcionar porque no estaba escuchando. Ni a mí, ni a su padre, a nadie. Lo dijo luego de la conferencia de prensa. Se disculpó conmigo, con su padre, porque lo arruinó. Entonces pensé, 'es sólo cuestión de tiempo hasta que reciba la llamada'. Afortunadamente para mí, Andy hizo autocrítica y no se sentó como la mayoría de los boxeadores para culpar al entrenador", agregó Robles.

Por otra parte, aseguró que la idea de que cambie de técnico se la habría dado Al Haymon, presidente de Premier Boxing Champions. "Aparentemente le dijeron que no quieren que se repita lo mismo. Si fue así, no sé qué decirte. No es la primera vez que me pasa. Estoy seguro que no es la primera vez que le pasa a otros entrenadores. Pasa todo el tiempo", sentenció.



