Andy Ruiz volvería a pelear a mitad de año

Andy Ruiz aún sigue de vacaciones tras su derrota frente a Anthony Joshua, por decisión unánime, el último 7 de diciembre en Arabia Saudita, cuando resignó sus títulos mundiales de la categoría pesado. Sin embargo, pronto podríamos tener novedades sobre su futuro...

De acuerdo a ESPN, el Destroyer, quien se volvió un peleador atractivo tras su histórico triunfo sobre el británico en junio de 2019, volvería a entrenarse en febrero o marzo para prepararse para una pelea en mayo o junio.

¿Quiénes son los candidatos a enfrentarlo? El principal es Dillian Whyte, en un combate que Eddie Hearn espera que sea eliminatorio al título mundial del CMB de la división, cuyo dueño es Deontay Wilder.

Las otras opciones que se manejan son Dominic Breazeale, Gerald Washington y Adam Kownacki, rivales de mejor jerarquía que Whyte, quien sí está en la elite de la categoría.

Ruiz tuvo una muy mala actuación ante Joshua en su última pelea: reconoció que no se preparó como correspondía. Eso preocupa a su entrenador Manny Robles, quien dijo que aún no habló con él y no sabe si trabajarán juntos para su próximo compromiso.

“No estaba preparado para este tipo de éxito, fama o dinero, por lo que podría ser abrumador. La preparación es clave para vencer a cualquiera. Cada pelea debe ser la más grande de tu vida. Eres un guerrero, un gladiador. Tienes que tomar esto muy en serio y no me importa cuánto dinero estás ganando”, aseguró su técnico a Sky Sports.

