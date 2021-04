Andy Ruiz vs. Chris Arreola: pronósticos según las casas de apuestas

El próximo sábado, Andy Ruiz regresa al ring frente a Chris Arreola con el objetivo de volver a estar en camino a una pelea mundialista. El Rocky Mexicano vuelve a ver acción luego de haber estado más de un año sin combatir.

El mexicoamericano logró en impensado en julio de 2019 cuando derrotó por la vía rápida a Anthony Joshua para consagrarse campeón del mundo de los pesados, pero meses después perdió por paliza ante el británico en un pésimo combate. Debido a esto, el nacido en California aumentó de peso tras caer en una profunda depresión.

Luego de aquella caída en Arabia Saudita, Andy Ruiz cambio de rincón al unirse al establo de Eddy Reynoso, se enfocó en volver de la mejor manera y estuvo más disciplinado que nunca. Tras varios meses de entrenamiento, el Rocky Mexicano se encuentra rápido y confesó que quiere bajó más de 40 libras, por lo que llegara muy liviano.

El próximo sábado enfrentará a su compatriota Chris Arreola que no pelea desde agosto de 2019, que tiene 40 años y que no ha derrotado a grandes rivales. En otras palabras, no es un rival de peligro para el Rocky Mexicano que debe ganar por KO el próximo fin de semana.

Andy Ruiz vs. Chris Arreola: pronósticos de la pelea

Resultado Fanduel Draft King Andy Ruiz - -2000 Empate - +2500 Chris Arreola - +900

* Cuotas en USA a través de FanDuel y Draft Kings.

Resultado Caliente Bet365 Codere Andy Ruiz -3300 1.04 -2000 Empate +3000 - +2900 Chris Arreola +1100 13.00 +1000

* Cuotas en MX a través de Caliente, Bet365 y Codere.

Día, lugar y hora de Andy Ruiz vs. Chris Arreola

Día: Sábado 1 de mayo

Hora: 21.00 del Este / 17.00 del Pacífico / 20.00 de México.

Lugar: Dignity Health Sports Park de Carson, California.

