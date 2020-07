Angélica Camacho explotó porque le dijeron que parecía actriz de cine para adultos

Angélica Camacho es una de las presentadoras deportivas más recordadas de Colombia, tras su paso por múltiples programas que todavía están en la memoria de los hinchas del fútbol profesional colombiano.

'La Hinchada', como es popularmente llamada, ahora está radicada en Estados Unidos, donde también se desempeña como presentadora y host de eventos en Miami y otras ciudades.

A pesar de que ya hace varios años está lejos de Colombia, por medio de las redes sociales ella es bastante seguida por fanáticos del FPC y siempre están pendiente de lo que ella hace. Incluidos nosotros.

Este jueves, Angélica subió una imagen a su cuenta de Instagram, en la cual tiene una hermosa blusa con transparencias, una falda y gafas, una pinta que bien puede usarse de forma ejecutiva.

Sin embargo, uno de sus seguidores le hizo un comentario bastante pasado de tono que decía: "Jajajajajaja... No sé pero la foto de intelectual no me la creo. Lo que sí me hace pensar es en la típica escena porno".

Ella, lejos de quedarse callada y fiel a su estilo, con gran altura le comentó al seguidor y afirmó: "por lo visto eres bastante vulnerable bye".

