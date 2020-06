Anonymous hackeó a Conapred y le dejó un mensaje a AMLO contra la censura

En medio de la crisis sanitaria a nivel mundial y de la cuarentena en la mayoría de los países, Anonymous volvió a aparecer en las redes sociales y causó estragos al revelar polémicos secretos ocultos, entre los que estuvo involucrado el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, por la muerte de Jeffrey Epstein.

Nadie está exente ni a salvo de las publicaciones de este movimient. Y todo esto quedó demostrado cuando sorprendieron al Consejo Nacional para Prevenir la Discriminación de México, hackeándole la página web oficial y posteriormente evidenciando una importante irregularidad en su funcionamiento.

Foto: Captura de pantalla

Ahora el problema ya está solucionado pero hace unas horas, cuando se ingresaba en el portal https://www.conapred.org.mx/, aparecía un letrero armado por parte de los representantes de Iberoamérica de este grupo cibernáutico y el mismo emitía un llamado de atención para AMLO.

“Hemos visto como el régimen de gobierno encabezado por Andrés Manuel López Obrador, hace uso de la censura cuando no puede debatir con argumentos sólidos aquello que no le conviene que la gente sepa. En anteriores ocasiones denunciamos las acciones tomadas por el gobierno de Peña Nieto y del gobierno de Felipe Calderón, de hecho los actos de censura contra la periodista Carmen Aristegui fueron los que no dieron origen y nuevamente esta misma razón es la que nos está sacando nuestro letargo”, avisaron.

Por último, y aprovecharon la web de Conapred, Anonymous advirtió: "Anonymous NO permitirá que la censura vuelva a formar parte de nuestra cotidianeidad como lo fue en el pasado. De no cumplir con sus propias promesas de campaña nos vemos en la OBLIGACIÓN de actuar en pro de nuestros ideales. El conocimiento es libre, le pase a QUIEN le pese".

