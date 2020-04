Antes que los combates, regresarán los controles de dopaje al boxeo

Mauricio Sulaimán, presidente del Consejo Mundial de Boxeo, dijo que están listos para reanudar las pruebas de dopaje como parte del Programa Boxeo Limpio, que el organismo realiza en coordinación con la Agencia Mundial Antidopaje.

El 21 de marzo, se decidió que estas pruebas se suspendieran como una de las tantas medidas de prevención que tuvieron que tomarse a causa de la propagación de la pandemia de coronavirus que obligó, además, a frenar toda la actividad deportiva. El presidente del CMB, Mauricio Sulaiman, le dijo a ESPN KnockOut que la organización estaba esperando los detalles finales antes de reanudar las pruebas.

"Estamos en comunicación con VADA, ya están organizando los protocolos correspondientes para dar inicio a las pruebas del Programa Boxeo Limpio, avanzamos mucho en el trabajo administrativo y muy pronto arrancarán las pruebas sorpresa de manera aleatoria", expresó.

El Consejo Mundial de Boxeo presentará protocolo para realizar funciones de boxeo a puerta cerrada y para el momento en que reabran los gimnasios; así lo informó Mauricio Sulaimán, titular del organismo. #Deportes con @Brody_Renteria https://t.co/WEmKJlzL1i pic.twitter.com/WHRkX0upmU — Paola Rojas (@PaolaRojas) April 23, 2020

Y agregó: "Ya estamos listos, es cuestión que el laboratorio confirme las áreas donde se pueden realizar las pruebas; se suspendió por cuidado, salud, y para no poner en riesgo a los colectores de laboratorio ni a los boxeadores y sus familias, era ilógico pensar que durante una pandemia, cuando todo el mundo está obligado a estar en casa, se pensara en o se obligara a un proyecto que desobedezca esos lineamientos", destacó Sulaimán.

En cuanto al tratamiento que el CMB dará al uso de la marihuana entre los boxeadores, reiteró que sigue prohibida, pero se le dará un tratamiento especial, porque no es una sustancia que beneficie al rendimiento de un atleta sobre el ring. "La marihuana es una sustancia que no da una ventaja competitiva, es algo que está dentro del protocolo de VADA y por lo tanto no es una sustancia que genere una prohibición directa con sanciones similares a un dopaje, hay sanciones administrativas, de tipo social, pero es una sustancia que no da una ventaja competitiva". concluyó.

